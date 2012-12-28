Двое задержанных с наркотиками в СНТ «Металлург-2» иностранцев получили по 12 лет строгого режима

А 34-летнего липчанина только ждёт суд за марихуану.

В Липецке 25-летний и 29-летний иностранцы получили по 12 лет колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, по указаниям от кураторов в интернете они размещали в тайниках в Липецке свертки с мефедроном и метадоном. Но 21 октября 2024 года полицейские задержали закладчиков в СНТ «Металлург-2». У них обнаружили сильнодействующие наркотики массой около 9,15 грамма. Обвинение поддерживала прокуратура Правобережного района.Ещё одно дело по наркотикам передала в суд прокуратура Советского района Липецка. 34-летнего липчанина обвиняют в незаконном сбыте наркотиков и покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере.По версии следствия, в сентябре 2025 года липчанин приобрел и в последующем хранил у себя дома в бумажных свертках марихуану для ее последующего сбыта. Но первый же факт продажи был выявлен полицией. При обыске по месту жительства у мужчины изъяли более 11,91 грамма наркотических веществ. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.