Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один из самых редких автомобилей в мире «всплыл» в Липецке
Общество
14-летний мальчик ушел из дома и не вернулся
Происшествия
Большегруз снес насмерть человека на подъезде к Липецку
Происшествия
В Липецке прошёл фестиваль «Движения Первых»
Общество
Пропавший в Новой Деревне подросток найден
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Погода в Липецке
В Липецкой области температура поднимается все выше
Погода в Липецке
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
Происшествия
Сирены звучат в Липецке
Происшествия
Читать все
23-летний липчанин заплатил за интим-услуги мошенникам 186 000 рублей
Происшествия
Сирены звучат в Липецке
Происшествия
«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Происшествия
Новый состав областного Совета выберут 20 сентября
Общество
Елец и Елецкий округ под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Угроза атаки миновала
Происшествия
Двое задержанных с наркотиками в СНТ «Металлург-2» иностранцев получили по 12 лет строгого режима
Происшествия
Желтый уровень опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Свалка строительных отходов в Ленино обошлась администрации Липецкого округа в 223 860 рублей
Общество
«ВАЗ», «КамАЗ» и мопед горели в выходные дни
Происшествия
Читать все
Происшествия
333
сегодня, 12:26
3

Двое задержанных с наркотиками в СНТ «Металлург-2» иностранцев получили по 12 лет строгого режима

А 34-летнего липчанина только ждёт суд за марихуану.

В Липецке 25-летний и 29-летний иностранцы получили по 12 лет колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, по указаниям от кураторов в интернете они размещали в тайниках в Липецке свертки с мефедроном и метадоном. Но 21 октября 2024 года полицейские задержали закладчиков в СНТ «Металлург-2». У них обнаружили сильнодействующие наркотики массой около 9,15 грамма. Обвинение поддерживала прокуратура Правобережного района.

Ещё одно дело по наркотикам передала в суд прокуратура Советского района Липецка. 34-летнего липчанина обвиняют в незаконном сбыте наркотиков и покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере.

По версии следствия, в сентябре 2025 года липчанин приобрел и в последующем хранил у себя дома в бумажных свертках марихуану для ее последующего сбыта. Но первый же факт продажи был выявлен полицией. При обыске по месту жительства у мужчины изъяли более 11,91 грамма наркотических веществ. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
наркотики
0
1
2
7
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр
сегодня, 12:38
Нужно визовый режим вводить, чтобы "иностранцы" только по трудовым визам приезжали и уезжали.
Ответить
Шапито банк
сегодня, 12:32
До 20 , а дают 12 , лепота)))
Ответить
Цирк Дюсалей
сегодня, 12:55
Для первого раза, нормально и так
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить