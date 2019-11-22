Спорт

23 минуты назад

Игорь Воротынцев и его ученики помогли сборной России выиграть чемпионат мира в Риме (ФОТО)

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#Панкратион
Игорь Воротынцев и его ученики помогли сборной России выиграть чемпионат мира в Риме (ФОТО)

В «Вечном городе» на ковер вышел и сам известный липецкий наставник.

Липецкие спортсмены привезли целую россыпь наград с турнира самого высшего уровня – чемпионата мира по панкратиону, который завершился в Риме.

Как рассказал GOROD48 известный тренер по боевым единоборствам Игорь Воротынцев, в состав сборной России вошли шестеро наших земляков и все они (!) вернулись домой с наградами, причем липецкие бойцы отличились и среди взрослых, и среди юных спортсменов и среди ветеранов.

«Взрослую» медаль завоевала на римском ковре Анна Михайлова. Спортсменка, по своей основной профессии являющаяся сотрудницей службы судебных приставов, провела два боя в так называемом классическом панкратионе (правила мало чем отличаются от ММА, разрешены удары в голову, прим.) – с соперницами из Казахстана и Австралии и оба раза одержала досрочные победы, завоевав «золотую» медаль в весовой категории свыше 75 кг.

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Михайлова на ковре

Отметим, что Анна Михайлова во второй раз становится чемпионкой мира по панкратиону.

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Михайлова на пьедестале

Молодые липецкие спортсмены отличились в традиционном панкратионе (без ударов в голову, прим.).

Ильяс Тешаев (14-15 лет, до 65 кг) провел три победных боя. Сначала он выиграл у бойца из сборной Белоруссии, затем досрочно победил товарища по сборной России, а в финале взял верх над представителем сборной Казахстана. Итог – «золотая» медаль.

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Ильяс Тешаев и тренер Игорь Воротынцев

Валерия Литвинцева, проведя два боя, взяла «серебро» среди девушек 16-17 лет в категории до 60 кг.

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Валерия Литвинцева на 2-й строчке

Наши ветераны показали, что не стареют не только душой. Владимир (до 84 кг) и Максим (свыше 100 кг) Сафоновы завоевали по две «серебряные» медали – по одной в классичеком и традиционном стилях.

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Владимир Сафонов на пьедестале

Отметим, что ветеранами в панкратионе считаются борцы старше 35 лет без дальнейшего деления на возрастные категории. Поэтому 49-летнему Владимиру Сафонову пришлось встречаться с соперниками намного моложе, но он умудрялся их побеждать, даже несмотря на травму ребра в первой схватке.

Наконец, сам липецкий «гуру единоборств» Игорь Воротынцев вышел на ковер в паре с Владимиром Сафоновым и принял участие в розыгрыше медального комплекта в демонстрации показательной техники. Липчане заняли 3-е место, пропустив вперед только мастеров из родины панкратиона Греции и Италии.

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В турнире приняли участие более 700 бойцов из 30 стран. Сборная России в общем зачете в Италии заняла 1-е командное место, и в этот успех липецкие бойцы внесли весомый вклад – 2 «золота», 4 «серебра», 2 «бронзы».

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Победоносная сборная России

2 216
#Панкратион

Комментарии (2)

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Гость

2 минуты назад
Ильясу тешаев 17!!!!
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Гость

2 минуты назад
Ильясу тешаев 17!!!!
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