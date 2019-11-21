Новости в instagram

40 минут назад

Липецкая вечЁрка: очереди к врачам, строительство крематория и расшифровка платежки

1 301
#вечерка
Липецкая вечЁрка: очереди к врачам, строительство крематория и расшифровка платежки

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 21 ноября.

Сегодня утром в тех местах, где можно получить справки медицинской водительской комиссии, выстроились огромные очереди. А все потому, что с завтрашнего дня, 22 ноября, в России должны были вступить в силу новые правила медицинского освидетельствования. И цены на медицинскую комиссию взлетели бы в несколько раз. В середине дня было принято решение отложить нововведение. Министр здравоохранения Вероника Скворцова одобрила «заморозку» первоначального решения «с учетом обеспокоенности граждан». Следовательно, завтра и в ближайшие дни порядок прохождения медицинских комиссий и, соответственно, цена останутся прежними (в Липецке – 2-3 тысячи рублей).

«В Липецке хотят построить крематорий». Под этими планами директора муниципального учреждения «Ритуальные услуги» читатели поставили около 200 комментариев. Руководитель муниципального учреждения «Ритуальные услуги» сообщил о желании построить печь на Ангарском кладбище. В Липецке есть потребность в таком способе захоронений, уверен директор.


Липецкая область – не место для работящих пенсионеров. Такой вывод сделали эксперты при составлении рейтинга регионов РФ, дружелюбных для работящих стариков. Рейтинг характеризует регионы по возможности пенсионеров найти достойную работу, общую экономическую активность людей пенсионного возраста (фактическую занятость пенсионеров), абсолютный и относительный уровень зарплат пенсионеров, а также здоровье и долголетие пожилых людей.

И – главный лайфхак отопительного сезона. Для того, чтобы досконально разобраться, что же все-таки указывают в своих квитанциях энергетическая компания GOROD48 обратился в «Квадру». Так что, учимся понимать, откуда что растет и как проверить правильность начислений.
1 301
#вечерка

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Обстановочка в очередях была напряженная

21 минуту назад
- могли запросто отпетушить проходящих без очереди
ответить

Еще в рубрике

Колбаса МПК «Чернышевой» получила награду международного конкурса «Гарантия качества».
#МПК «Чернышевой
Колбаса МПК «Чернышевой» получила награду международного конкурса «Гарантия качества».

сегодня, 12:30

Бизнес
В Липецке хотят построить крематорий
#крематорий #кладбище
185
В Липецке хотят построить крематорий

сегодня, 12:07

Общество
Автолюбители сегодня занимают очередь на медицинские комиссии с 7 утра
#водительские права #медицинская справка
197
Автолюбители сегодня занимают очередь на медицинские комиссии с 7 утра

сегодня, 10:36

Общество
Липецкая вечЁрка: неудачный налет, закрытие автостанции и платежи за отопление
#вечерка
27
Липецкая вечЁрка: неудачный налет, закрытие автостанции и платежи за отопление

вчера, 20:19

Новости в instagram
Пожар в церкви потушен
#пожар
30
Пожар в церкви потушен

вчера, 15:21

Происшествия
В Липецкой области горит храм
#пожар
66
В Липецкой области горит храм

вчера, 14:33

Происшествия