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40 минут назад
Липецкая вечЁрка: очереди к врачам, строительство крематория и расшифровка платежки
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 21 ноября.
Сегодня утром в тех местах, где можно получить справки медицинской водительской комиссии, выстроились огромные очереди. А все потому, что с завтрашнего дня, 22 ноября, в России должны были вступить в силу новые правила медицинского освидетельствования. И цены на медицинскую комиссию взлетели бы в несколько раз. В середине дня было принято решение отложить нововведение. Министр здравоохранения Вероника Скворцова одобрила «заморозку» первоначального решения «с учетом обеспокоенности граждан». Следовательно, завтра и в ближайшие дни порядок прохождения медицинских комиссий и, соответственно, цена останутся прежними (в Липецке – 2-3 тысячи рублей).
«В Липецке хотят построить крематорий». Под этими планами директора муниципального учреждения «Ритуальные услуги» читатели поставили около 200 комментариев. Руководитель муниципального учреждения «Ритуальные услуги» сообщил о желании построить печь на Ангарском кладбище. В Липецке есть потребность в таком способе захоронений, уверен директор.
Липецкая область – не место для работящих пенсионеров. Такой вывод сделали эксперты при составлении рейтинга регионов РФ, дружелюбных для работящих стариков. Рейтинг характеризует регионы по возможности пенсионеров найти достойную работу, общую экономическую активность людей пенсионного возраста (фактическую занятость пенсионеров), абсолютный и относительный уровень зарплат пенсионеров, а также здоровье и долголетие пожилых людей.
И – главный лайфхак отопительного сезона. Для того, чтобы досконально разобраться, что же все-таки указывают в своих квитанциях энергетическая компания GOROD48 обратился в «Квадру». Так что, учимся понимать, откуда что растет и как проверить правильность начислений.
«В Липецке хотят построить крематорий». Под этими планами директора муниципального учреждения «Ритуальные услуги» читатели поставили около 200 комментариев. Руководитель муниципального учреждения «Ритуальные услуги» сообщил о желании построить печь на Ангарском кладбище. В Липецке есть потребность в таком способе захоронений, уверен директор.
Липецкая область – не место для работящих пенсионеров. Такой вывод сделали эксперты при составлении рейтинга регионов РФ, дружелюбных для работящих стариков. Рейтинг характеризует регионы по возможности пенсионеров найти достойную работу, общую экономическую активность людей пенсионного возраста (фактическую занятость пенсионеров), абсолютный и относительный уровень зарплат пенсионеров, а также здоровье и долголетие пожилых людей.
И – главный лайфхак отопительного сезона. Для того, чтобы досконально разобраться, что же все-таки указывают в своих квитанциях энергетическая компания GOROD48 обратился в «Квадру». Так что, учимся понимать, откуда что растет и как проверить правильность начислений.
Обстановочка в очередях была напряженная