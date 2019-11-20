Общество

сегодня, 17:37

Граффити в переходе у ЦУМа закрасить не удалось

11 984
#граффити
Граффити в переходе у ЦУМа закрасить не удалось

Более месяца подрядная организация пыталась очистить от граффити стены подземного перехода на площади  Плеханова. Но краска настолько въелась в поверхность, что сделать  этого не удалось. 

Как сообщает администрация города, управлением главного смотрителя решило закрасить риснуки. Работы выполнит тот же подрядчик без увеличения сметы.

Обновить  подземный переход планируют в ходе реконструкции здания бывшего ЦУМа, где разместиться  современный торгово-спортивный центр. 

Пока рассматриваются варианты оформления перехода, в их числе проведение конкурса  среди любителей и профессионалов на лучшее граффити, а также  возможность оснащения пространства  видеокамерами для защиты от новых рисунков.  Уже в этом году начнутся работы по замене освещения, что сделает подземный переход  более комфортным и безопасным.
11 984
#граффити

Комментарии (11)

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ужас

2 минуты назад
Опять поставят бледно белые фонари, как в нижнем парке и на дороге у нижака, да на петра такая же херь. Вы что реально считаете что это красиво и светит ярко?
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Мер

16 минут назад
А., по документам его уже красили раз 5.
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Мер

17 минут назад
А., по документам его уже красили раз 5.
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Ха ха

27 минут назад
Там на стене есть надпись, я там ссссал под надписью и срааал
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Полина

35 минут назад
Поставьте светофоры на дорогах, а вместо перехода сделайте склад или закопайте его.
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Там на стене есть надпись

37 минут назад
ПУТИН - ДУРАК !.
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А.

37 минут назад
Сколько там проходила не видела ни разу, чтоб его кто-то пытался закрасить. Не было там никого.
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Жуть

42 минуты назад
Сделать там бесплатный туалет,хоть один на вонючий городок
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Липчанка

сегодня, 17:57
Этот переход затапливает в дожди и вода стоит по колено. Периодически воняет от использования в качестве туалета. А они граффити зарисовывают! Идиоты!
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Липчанка

сегодня, 17:56
Дорогие мои, я обрашаюсь к журналистам город 48, проверяйте ваши тексты. Ошибка на ошибке. Слово разместится здесь без мягкого знака. Комментарии безграмотные, ну хоть вы пишите грамотно.
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