сегодня, 17:37
Граффити в переходе у ЦУМа закрасить не удалось
Более месяца подрядная организация пыталась очистить от граффити стены подземного перехода на площади Плеханова. Но краска настолько въелась в поверхность, что сделать этого не удалось.
Обновить подземный переход планируют в ходе реконструкции здания бывшего ЦУМа, где разместиться современный торгово-спортивный центр.
Пока рассматриваются варианты оформления перехода, в их числе проведение конкурса среди любителей и профессионалов на лучшее граффити, а также возможность оснащения пространства видеокамерами для защиты от новых рисунков. Уже в этом году начнутся работы по замене освещения, что сделает подземный переход более комфортным и безопасным.
ужас
Мер
Мер
Ха ха
Полина
Там на стене есть надпись
А.
Жуть
Липчанка
Липчанка