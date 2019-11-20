Граффити в переходе у ЦУМа закрасить не удалось

Более месяца подрядная организация пыталась очистить от граффити стены подземного перехода на площади Плеханова. Но краска настолько въелась в поверхность, что сделать этого не удалось.

Как сообщает администрация города, управлением главного смотрителя решило закрасить риснуки. Работы выполнит тот же подрядчик без увеличения сметы.



Обновить подземный переход планируют в ходе реконструкции здания бывшего ЦУМа, где разместиться современный торгово-спортивный центр.



Пока рассматриваются варианты оформления перехода, в их числе проведение конкурса среди любителей и профессионалов на лучшее граффити, а также возможность оснащения пространства видеокамерами для защиты от новых рисунков. Уже в этом году начнутся работы по замене освещения, что сделает подземный переход более комфортным и безопасным.

