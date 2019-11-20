Общество

46 минут назад

Разрешение на строительство дома в центре Липецка отозвано

2 598
#строительство
Разрешение на строительство дома в центре Липецка отозвано

Городской департамент градостроительства и архитектуры 19 ноября принял решение о прекращении действия разрешения на строительство жилого здания с подземной автостоянкой на улице Ленина. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, разрешение выдали ЗАО «Оконные системы-2000» в 2011 году. В 2015 году объект незавершенного строительства был продан ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Однако и с новым собственником строительство объекта не перешло в активную фазу. С 2011 года до сегодняшнего дня на строительном участке вырыт котлован и залит фундамент, зарегистрированный как 3% готовности.

Срок действия аренды на земельный участок с кадастровым номером 48:20:0020106:42, находящийся в федеральной собственности, в настоящее время прекращен. Дальнейшее распоряжение указанным земельным участком осуществляет Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской и Липецкой областях.

 

2 598
#строительство

Комментарии (2)

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Юлия

6 минут назад
Ещё бы отозвали разрешение на строительство высоток на месте ДК Парус. Зачем район пятиэтажек и частного сектора застраивать человейниками в 25 этажей непонятно. Облик старых районов не хотят сохранять. Построить также пятиэтажки. Нет ведь, с них бабла много не наварить!
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Счас

28 минут назад
У кого то из администрации бабки отзовут взятые)))
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