Разрешение на строительство дома в центре Липецка отозвано

Городской департамент градостроительства и архитектуры 19 ноября принял решение о прекращении действия разрешения на строительство жилого здания с подземной автостоянкой на улице Ленина.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, разрешение выдали ЗАО «Оконные системы-2000» в 2011 году. В 2015 году объект незавершенного строительства был продан ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Однако и с новым собственником строительство объекта не перешло в активную фазу. С 2011 года до сегодняшнего дня на строительном участке вырыт котлован и залит фундамент, зарегистрированный как 3% готовности.

Срок действия аренды на земельный участок с кадастровым номером 48:20:0020106:42, находящийся в федеральной собственности, в настоящее время прекращен. Дальнейшее распоряжение указанным земельным участком осуществляет Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской и Липецкой областях.