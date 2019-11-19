Происшествия
43 минуты назад
Груженый зерном «МАЗ» опрокинулся на обочину и задел «Ладу Калину»
В аварии пострадала 67-летняя женщина, которую муж вез из больницы.
Сегодня на трассе Липецк-Хлевное у села Ленино в результате столкновения с легковым автомобилем «Рено» опрокинулся грузовик «МАЗ». При этом грузовик задел «Ладу Калину».
Как рассказали GOROD48 свидетели аварии, «Рено» выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком. Под завалившийся на обочину «МАЗ» попала следовавшая в попутном направлении «Лада Калина».
В аварии пострадала 67-летняя пассажирка «Калины». Женщину госпитализировали. По словам водителя «Лады», он вез жену домой из больницы.
Как рассказали GOROD48 свидетели аварии, «Рено» выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком. Под завалившийся на обочину «МАЗ» попала следовавшая в попутном направлении «Лада Калина».
В аварии пострадала 67-летняя пассажирка «Калины». Женщину госпитализировали. По словам водителя «Лады», он вез жену домой из больницы.