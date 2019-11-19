Происшествия

43 минуты назад

Груженый зерном «МАЗ» опрокинулся на обочину и задел «Ладу Калину»

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#авария #ДТП

В аварии пострадала 67-летняя женщина, которую муж вез из больницы.

Сегодня на трассе Липецк-Хлевное  у села Ленино в результате столкновения с легковым  автомобилем «Рено» опрокинулся грузовик «МАЗ». При этом грузовик задел «Ладу Калину».

Как рассказали GOROD48 свидетели аварии, «Рено» выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком. Под завалившийся на обочину «МАЗ» попала следовавшая в попутном направлении «Лада Калина».

В аварии пострадала 67-летняя пассажирка «Калины». Женщину госпитализировали. По словам водителя «Лады», он вез жену домой из больницы. 

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#авария #ДТП

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