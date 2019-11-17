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Помощник Зеленского заявил, что возвращение кораблей из России на Украину почти завершено

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Речь идет о бронированных катерах "Бердянск" и "Никополь", а также буксире "Яны Капу", сообщил Андрей Ермак

Процесс возвращения кораблей, задержанных Россией в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, находится на завершающем этапе. Об этом газете "Новое время" в субботу сообщил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", - цитирует издание слова Ермака.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Россия намерена вернуть Украине задержанные во время инцидента в Керченском проливе корабли до саммита в "нормандском формате".

В пятницу Елисейский дворец официально подтвердил проведение саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) 9 декабря в Париже.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы.

Летом 2019 года Россия предложила Украине передать задержанных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе, а корабли - под гарантии их сохранности. Моряки позднее были возвращены на Украину в рамках обмена задержанными лицами, сообщает tass.ru

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