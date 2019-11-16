Общество

18 минут назад

Лихой разворот через сплошную чуть не спровоцировал аварию у кладбища

4 194
#Авария
Лихой разворот через сплошную чуть не спровоцировал аварию у кладбища

Только по счастливой случайности все участники смогли продолжить движение.

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В редакцию GOROD48 прислали очередное видео с автомобильного регистратора, зафиксировавшего грубое нарушения правил.

На записи виден автомобиль, который разворачивается через сплошную линию и тем самым едва не создает аварийную ситуацию.

Автор утверждает, что запечатлел этот хамский и опасный маневр 14 ноября в районе Косыревского кладбища. К счастью, все участники движения сумели продолжить путь по своим делам, и никто в итоге не остался на упомянутом погосте.

4 194
#Авария

Комментарии (4)

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Ответ

4 минуты назад
Зачем вообще это выкладывать, давай те каждое нарушение теперь выкладывать
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Недалеко

6 минут назад
Нести пришлось бы))))).
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КачОк

11 минут назад
какое косыревское кладбище?! это кладбище на трубном, где эдельвейс, росинка и * .
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11

13 минут назад
Кладбище не косыревское. Разуйте глаза. Это 9 район.
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