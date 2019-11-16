Лихой разворот через сплошную чуть не спровоцировал аварию у кладбища

Только по счастливой случайности все участники смогли продолжить движение.

В редакцию GOROD48 прислали очередное видео с автомобильного регистратора, зафиксировавшего грубое нарушения правил.

На записи виден автомобиль, который разворачивается через сплошную линию и тем самым едва не создает аварийную ситуацию.

Автор утверждает, что запечатлел этот хамский и опасный маневр 14 ноября в районе Косыревского кладбища. К счастью, все участники движения сумели продолжить путь по своим делам, и никто в итоге не остался на упомянутом погосте.