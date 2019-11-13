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сегодня, 09:53

Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области приказало долго жить

41 1653
#оптимизация
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Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области приказало долго жить

Оно станет частью другого регионального управления - экономики.

В областной администрации грядут анонсированные губернатором на прошлой неделе во время административного Совета изменения в деятельности областной администрации, связанные с желанием Игоря Артамонова сэкономить бюджетные средства на фонде оплаты труда чиновников. Он заявил, что в органах власти «подраздуты штаты», пообещав оптимизировать структурные подразделения областной администрации и подведомственных ей учреждений.

И вот первая ласточка: 1 января будет ликвидировано управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области. По данным GOROD48, все его сотрудники уже проинформированы о том, что они войдут в состав областного управления экономики, и что некоторым придется искать новое место работы.

- Сотрудники упраздняемого управления вольются в штат управления экономики. Ведь логично, что малый и средний бизнес - это экономика. Зачем же иметь под это отдельное управление? - прокомментировали GOROD48 грядущую оптимизацию в областной администрации.
41 1653
#оптимизация
1

Комментарии (41)

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гость

1 минуту назад
Милая Оксана, Нет управления толкового- нет бизнеса( для не попавших в команду).
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Бабушка

3 минуты назад
гость, в точку.
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Милая Оксана

5 минут назад
Правильно, нет бизнеса нет и управления, все последовательно!
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Люди

5 минут назад
Ты дэбил?, скорее ты, раз не видишь изменений.
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гость

8 минут назад
Семенна, Бутик убытки терпит? Так вы продавайте носки хэбэшные за рублей 20-30 - пара, а не дерьмо синтетическое за 60-100. Здоровью вредно таскать синтетику.Невыгодно?
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Липчанин

13 минут назад
Это управление развалило все. Разные персонажи Бедокопытово-,Хайрединрвы, только что выпить. Всех в тюрьму нужно расследовать из ск.
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Хам

14 минут назад
Авгиевы?, Ну да.
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гость

15 минут назад
12345, Поглядим-увидим.
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Ты дэбил?

16 минут назад
Что тут сказать, Назови мне улучшения с сентября прошлого года . Уменьшились тарифы ЖКХ-НЕТ. Созданы новые рабочие места-НЕТ. Улучшилась работа транспорта-НЕТ. Стали лучше убирать город -НЕТ. Медицина и образование улучшилась-НЭТ. Надейся и дальше га лысого едераста, придурок.
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ГОСТЬ

16 минут назад
Масяня, Вот так и гоняют по регионам, чаще- столичным. А что, проблема Липецка единственная? Чем менее численность региона, тем больше проблем. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. В небольшом хозяйстве проще навести порядок. Но, вот и Липецк доказал, что это не так - чем меньше околоток, тем больше в нём нерешаемых печалей. Мнение личное, с близкими.
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