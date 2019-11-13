Общество
сегодня, 09:53
Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области приказало долго жить
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Оно станет частью другого регионального управления - экономики.
В областной администрации грядут анонсированные губернатором на прошлой неделе во время административного Совета изменения в деятельности областной администрации, связанные с желанием Игоря Артамонова сэкономить бюджетные средства на фонде оплаты труда чиновников. Он заявил, что в органах власти «подраздуты штаты», пообещав оптимизировать структурные подразделения областной администрации и подведомственных ей учреждений.
И вот первая ласточка: 1 января будет ликвидировано управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области. По данным GOROD48, все его сотрудники уже проинформированы о том, что они войдут в состав областного управления экономики, и что некоторым придется искать новое место работы.
- Сотрудники упраздняемого управления вольются в штат управления экономики. Ведь логично, что малый и средний бизнес - это экономика. Зачем же иметь под это отдельное управление? - прокомментировали GOROD48 грядущую оптимизацию в областной администрации.
И вот первая ласточка: 1 января будет ликвидировано управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области. По данным GOROD48, все его сотрудники уже проинформированы о том, что они войдут в состав областного управления экономики, и что некоторым придется искать новое место работы.
- Сотрудники упраздняемого управления вольются в штат управления экономики. Ведь логично, что малый и средний бизнес - это экономика. Зачем же иметь под это отдельное управление? - прокомментировали GOROD48 грядущую оптимизацию в областной администрации.
41 1653
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