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Поставщики предупредили о росте цен на гречку

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Поставщики предупредили о росте цен на гречку

Речь идет о росте цен в 20–25%

По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%, передает RT.

В частности, поставщики предупредили представителей сетей «Ашан» и «Лента» о росте цен на 20—25%, при этом в крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» сообщают о возможном повышении стоимости гречки на 25—50% - до 59 рублей за 1 кг.

Подорожание гречневой крупы связано с низкими ценами в предыдущие два года, это вынудило аграриев снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке образовался дефицит. К октябрю цены на гречневую крупу выросли в два раза, на гречиху — в три раза.

Так, 20—21 октября в 2017 и 2018 годах гречневая крупа стоила 24—24,1 рубля за килограмм, а в настоящее время некоторые поставщики продают её по 45 рублей. Ретейлеры заявили, что уже начали переговоры с поставщиками для «максимального смягчения влияния повышения закупочной цены на полке».
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