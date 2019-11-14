В России
сегодня, 12:14
31 декабря придется работать
В Кремле прокомментировали возможность выходного.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. По его словам, в данной ситуации дискутировать не о чем. Песков также подчеркнул, что об этом россиян предупредили заблаговременно.
- Собственно, <...> было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать, — сказал он. - Происходит разное перераспределение выходных дней, поэтому иногда каникулы получаются длиннее на один-два дня, иногда короче.
В январе текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы, напоминает «Лента». По его мнению, это явление негативно отражается на экономической ситуации.
В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.
- Собственно, <...> было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать, — сказал он. - Происходит разное перераспределение выходных дней, поэтому иногда каникулы получаются длиннее на один-два дня, иногда короче.
В январе текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы, напоминает «Лента». По его мнению, это явление негативно отражается на экономической ситуации.
В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.