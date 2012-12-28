В Липецке очередной порыв воды заткнули бруском тротуарной плитки

Вода заливает место благоустройства — на улице Свиридова должны были отремонтировать тротуар по наказам избирателей.

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В Липецке подходят к концу работы по благоустройству по наказам избирателей, на что горсовету правительством области было выделено 180 млн рублей, по 5 миллионов рублей на каждый округ.В округе Алексея Харина по этой программе должны были заменить провалившийся участок плиточного покрытия на пешеходной дорожке напротив 2-го и 4-го дома по улице Свиридова.Сегодня подрядчик управления главного смотрителя должен был замостить этот участок, с которого предварительно снял старую плитку, но не смог: прямо посреди разобранного тротуара забил родник!В мэрии выяснят, на чьей трубе утечка. Как только ее устранят, подрядчик восстановит покрытие тротуара.