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Общество
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23 минуты назад
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В Липецке очередной порыв воды заткнули бруском тротуарной плитки
Вода заливает место благоустройства — на улице Свиридова должны были отремонтировать тротуар по наказам избирателей.
В округе Алексея Харина по этой программе должны были заменить провалившийся участок плиточного покрытия на пешеходной дорожке напротив 2-го и 4-го дома по улице Свиридова.
так выглядел тротуар летом...
так — на прошлой неделе
Сегодня подрядчик управления главного смотрителя должен был замостить этот участок, с которого предварительно снял старую плитку, но не смог: прямо посреди разобранного тротуара забил родник!
В мэрии выяснят, на чьей трубе утечка. Как только ее устранят, подрядчик восстановит покрытие тротуара.
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