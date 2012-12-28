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14 минут назад
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Долгострой на улице Неделина станет частным медицинским центром

Инвестор уже строит котельную.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета вице-мэр Светлана Сурмий рассказала о судьбе некоторых долгостроев. Их 30. За последнее время удалось пристроить десять из них.

Так, например, возвышающееся над центром города здание недостроенного гостиничного комплекса на улице Неделина выкупило ООО СЗ «Основа», входящее в ГК «Ремстройсервис» Павла Тучкова. Будущий административно-гостиничный комплекс, для которого выбрано название «Stork-hotel» («Аист-отель») включит в себя гостиницу, апартаменты, пространства свободной планировки с возможностью размещения ресторанов, СПА, косметологической клиники, бизнес-центра, коммерческих помещений, крытого бассейна с горками. Срок реализации проекта — 2027 год (ранее заявлялось, что все работы будут закончены в 2025 году).

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В одном из самых старых долгостроев на той же улице Неделина, 15 появится медицинский центр, который построит компания «Ташир». В когда-то строившемся под поликлинику областного онкодиспансера здании инвестор предполагает разместить частную онкологическую поликлинику на 500 мест с дневным стационаром. Сейчас строители возводят там котельную.

А вот коробка частного медцентра на Катукова уже построена. Ранее на месте стройплощадки была платная парковка — собственник земельного участка хотел построить многоярусную автостоянку на 300 мест, но не сумел. Участок был выкуплен Елатомским приборным заводом. Планируемый срок ввода медцентра в эксплуатацию — май 2026 года.

— Собственнику долгостроя на улице 50 лет НЛМК разрешено построить торгово-развлекательный комплекс. Согласно проекту, срок окончания работ — февраль 2027 года. С владельцем недостроенного здания кафе с танцевальной площадкой в парке Победы заключен новый договор аренды участка до марта 2026 года. Разработанный проект на завершение строительства находится на согласовании в департаменте градостроительства и архитектуры. Сменился собственник здания бытового обслуживания на улице Циолковского. С ним заключен договор аренду участка до мая 2027 года. Административное здание на улице Интернациональной, 59 также будет достраивать новый собственник. Срок действия разрешения на возведение административного здания — май 2026 года, — сказала Светлана Сурмий.

Депутат Алексей Харин поинтересовался судьбой долгостроя на улице Свиридова, где собственник земельного участка собирался построить спорткомплекс. Вот уже несколько лет на участке находится огражденный забором фундамент, который мозолит глаза местным жителям. Из ответа вице-мэра следовало, что участок перекупил трест «Липецкстрой», который хотел построить на нем жилой дом. Но разрешения «Липецкстрой» не получил, поскольку областное управление имущественных и земельных отношений, продлив новому собственнику срок аренды участка до 2032 года, оставило прежним его целевое назначение. А строить в насыщенном спортивными объектами районе города еще один спорткомплекс застройщик не желает.

— А что с площадкой в центре 28-го микрорайона, между 20-м и 30-м детскими садами? — спросил Алексей Харин. — Там вроде как должны были построить дом, но вот уже годами жители используют ее как бесплатную парковку, на которой с осени до весны — грязь.

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Начальник городского управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева ответила, что с недавних пор этот земельный участок свободен — областное УИЗО ждет предложений от муниципалитета и бизнеса о его использовании с учетом зоны застройки.

Депутат Екатерина Пинаева спросила, какова судьба одного из самых старых долгостроев Липецка — ЖК «Наполеон» на Манеже? Почему на этом объекте до сих пор нет строителей? Светлана Сурмий сказала, что новый собственник будущего жилого дома, ООО «СМУ-3» готовится к возобновлению строительства с предшествующим демонтажем полутора верхних этажей. Но в мэрию за соответствующим разрешением застройщик еще не обращался.

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Депутат Светлана Бессонова поинтересовалась будущим «Орленка» — 20-летнего долгостроя на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР. Вице-мэр сказала, что новый арендатор земельного участка, АО «Комплекс гостиницы «Орленок», продлил срок аренды до апреля 2027-го. Изменить назначение участка нельзя по закону — на месте долгостроя должен появится торгово-развлекательный комплекс.

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— А что с ямой на месте «Спутника»? — спросил депутат Игорь Подзоров.

— Собственник земельного участка выходит на финишную прямую. К концу года он может получить от нас разрешение на строительство, — ответила Светлана Сурмий.

— Строительства чего?

— Ранее им запланированного административно-торгового центра с летним кинотеатром и парковками, — сказала вице-мэр.

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Напомним, что в августе 2016 года компания «Поликолор» снесла на площади Победы 60-летнее здание кинотеатра «Спутник», тем самым нарушив закон, ведь в департамент градостроительства и архитектуры мэрии она обращалась за разрешением на реконструкцию здания. А потом «Поликолор» заявил, что собирается построить на месте «Спутника» трехэтажный административно-торговый комплекс, но забуксовал. В итоге обнесенный глухим забором котлован на площади Победы зарос бурьяном и деревьями.

Собственник не отказался от своих планов, но сильно их поменял. Владелец участка изменил проект внешнего вида здания и уличного благоустройства, увеличил количество парковочных мест с прежних 19-ти до 41-го. Новый административно-торговый центр должен быть уже двухэтажным, площадью 687 кв.м. В отличие от первоначального проекта с тремя площадками — детской, для отдыха взрослых и для выгула собак — запланированы летний кинотеатр и летнее кафе.
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Комментарии (1)

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vlad
6 минут назад
Почему-то не верю частникам. Если не обманут, то лучше не сделают.
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