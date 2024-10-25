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сегодня, 10:09
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Липчанка отсудила у турагента 279 тысяч рублей, но денег так и не увидела

У турагента Елены Дорофееевой — имущества нет, счета арестованы.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Анна Божко, которая ещё в июне 2022 года вместе со своим коллегой по работе — тогда ещё будущим мужем Владиславом Божко купила у индивидуального предпринимателя Елены Дорофеевой путёвку в Карелию.

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Рекламу турагента женщина увидела на сайте компании, в которой работает — привлекли скидки для сотрудников. Билеты и бронь гостиницы турагент обещала прислать за три дня до выезда. Но что-то не сложилось, и документы не прислали.

Когда туристы стали выяснять, в чём причина, оказалось, что ИП Елена Дорофееева — лишь посредник, а поездку организует другая компания. Но в договоре об этом не было ни слова. Потом дату поездки перенесли пару раз: с 16 июля на 23 июля, а с 23 июля на 26 июля. В конце концов прислали Анне и Владиславу билеты на те даты, которые уже выходили за пределы их летнего отпуска.

Пара отказалась от поездки и потребовала вернуть деньги. Но решить вопрос полюбовно не получилось. Турагент была категорична: я вам ничего не должна. На контакт она не шла. И тогда потребители проконсультировались с юристом и пошли отстаивать свои права в суде — сначала обратились в мировой суд, но потом выяснилось, что сумма иска превышает 100 тысяч рублей, и дело перенаправили в районный суд. Договор на приобретение тура был оформлен на Владислава Божко. В сентябре 2022 года его мобилизовали на СВО. Анне пришлось по доверенности представлять его интересы в суде.

Елена Дорофеева ни на одно судебной заседание не явилась, письма из суда не получала. В августе 2023 года Правобережный районный суд Липецка вынес решение в пользу потребителей: взыскать с ИП Елены Дорофеевой в пользу Владислава Божко стоимость путёвки в размере 69 000 рублей, сумму неустойки — 68 310 рублей, компенсацию морального вреда в 15 000 рублей, штраф в 76 155 рублей, а всего 228 465 рублей.

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После этого туристы снова обратились в суд, чтобы взыскать судебные расходы, и снова выиграли иск: определением Правобережного районного суда от 6 февраля 2024 года в пользу Владислава Божко было присуждено ещё 50 565 рублей судебных расходов.

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Теперь Елена Дорофеева должны им выплатить уже 279 030 рублей. Но с февраля прошло уже 8 месяцев, а денег за несостоявшийся отдых в Карелии семья участника СВО так и не увидела. Ещё в феврале Анна Божко отнесла исполнительный лист судебным приставам, но с тех пор ничего не происходит.

При этом Елена Дорофеева продолжает продавать путёвки. Месяц назад Анна Божко оставила гневный отзыв на рабочей странице турагента «ВКонтакте», но комментарий был удалён, а его автор заблокирован.

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У предпринимателя Елены Дорофеевой — «своя правда», кардинально отличающаяся от решений суда и позиции потребителей.

— Откуда взялись эти 280 тысяч? Путёвка была куплена где-то за 46 тысяч и этот тур состоялся, просто Анна и Владислав в него не поехали. Они отказались ехать где-то за неделю до даты начала тура. А по договору, если турист отказывается за месяц — ему не возвращают 30% стоимости тура, за две недели — 70% стоимости тура, за неделю и меньше — все 100% стоимости тура. «Сгорают» и гостиница, и билеты. Приставы у меня запрашивали документы — я им по почте всё отправила и предоставила: билеты, путёвку, и поэтому с меня ничего не взыскивают. Это сами туристы ехать отказались. А теперь требуют деньги. Между прочим, коллеги с работы Анны и Владислава даже жили в их номере — потому что он был оплачен и пустовал! А дата тура переносилась всего один раз, и изначально туристы с этим переносом согласились, но потом вдруг отказались. К этом времени я уже всё оплатила: билеты, гостиницу, питание. Путёвка стоила тысяч 46 — откуда взялись эти 300 тысяч? — Сообщила GOROD48 Елена Дорофеева.

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При этом решение и определение суда Елена Дорофеева не оспаривала, и они уже давно вступили в законную силу. А говоря об «оправдании» перед приставами — турагент сильно лукавит.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, исполнительное производство в отношении Елены Дорофеевой по долгу перед Божко более чем на 270 тысяч рублей было возбуждено в этом году. Добровольно долг не погашен. А во взыскании денег возникли сложности: турагент — гол как сокол: имущества (недвижимости и машины) у женщины нет, её счета арестованы, но денег на них нет. Кроме того, помимо Владислава Божко были и другие взыскатели, которым задолжала Дорофеева.

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права потребителей
туризм
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Михей
46 минут назад
здесь больше вопрос к суд.приставам - почему нет реального взыскания, если коммерческая деятельность ведется? арестовать все (!!!) счета в банках, куда поступают деньги от новых клиентов, и дело с концом
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Эхо
сегодня, 10:37
Что за...... Ну кругом один обман....
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может
сегодня, 10:25
тогда эту ИП как мошенницу посадить? Поработает на благо государства, будет форму шить, как раз долг вернет всем.
Ответить
может
сегодня, 10:24
тогда эту ИП как мошенницу посадить? Поработает на благо государства, будет форму шить, как раз долг вернет всем.
Ответить
липчанка
сегодня, 10:23
И в чем смысл данной статьи? Дескать потерпевшие ничего не добьются, другим наука - как нельзя связываться с недобросовестными продавцами услуг?
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ха
55 минут назад
наверное в том, что если пользуетесь услугами туроператора, то он должен быть давно на рынке оказания услуг и с хорошей репутацией, пусть туры чуть дороже, но голова болеть не будет. любые неадекватные или очень дешевые цены должны насторожить!
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