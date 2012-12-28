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Здоровье
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25 минут назад
В БСМП запретили посещение пациентов и ввели масочный режим
Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ, коронавирусом и внебольничными пневмониями.
Как пояснили в больнице, такие меры связаны с ростом заболеваемости ОРВИ, коронавирусом и внебольничными пневмониями. Запреты введены с 25 октября и до особого распоряжения в стационаре и поликлинике БСМП №1.
Прием продуктов и передач осуществляется ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.
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