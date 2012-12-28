В БСМП запретили посещение пациентов и ввели масочный режим

Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ, коронавирусом и внебольничными пневмониями.

Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 сообщила, что с сегодняшнего дня там вводится масочный режим для сотрудников и посетителей и запрещен допуск посетителей к пациентам стационара.Как пояснили в больнице, такие меры связаны с ростом заболеваемости ОРВИ, коронавирусом и внебольничными пневмониями. Запреты введены с 25 октября и до особого распоряжения в стационаре и поликлинике БСМП №1.Прием продуктов и передач осуществляется ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.