70-летняя женщина погибла на трассе «Дон» в Становлянском районе

Около трех часов дня ее автомобиль «Хендай» перевернулся на 336-километре платного участка трассы. От полученных травм женщина-водитель погибла на месте«По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. Обстоятельства и причины ДТП будут выяснены в ходе расследования», — сообщает управление Госавтоинспекции по Липецкой области.