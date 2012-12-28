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1115
сегодня, 17:32
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70-летняя женщина погибла на трассе «Дон» в Становлянском районе

Около трех часов дня ее автомобиль «Хендай» перевернулся на 336-километре платного участка трассы. От полученных травм женщина-водитель погибла на месте

«По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. Обстоятельства и причины ДТП будут выяснены в ходе расследования», — сообщает управление Госавтоинспекции по Липецкой области. 

авария
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Вовчик.
21 минуту назад
Да уж. Может плохо, а может и гнала. Всё равно, царствие небесное.
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Гость
27 минут назад
Скорей всего бабушке плохо стало.
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Лиза
48 минут назад
Печально...
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