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Происшествия
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сегодня, 17:32
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70-летняя женщина погибла на трассе «Дон» в Становлянском районе
«По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. Обстоятельства и причины ДТП будут выяснены в ходе расследования», — сообщает управление Госавтоинспекции по Липецкой области.
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