На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 25 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами столкнутся потребители на десяти улицах, предупредили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 8 по улице Рыбалко, № 5 по улице Одоевского, вл. 9/2 по улице Карла Маркса, а также жители частного сектора улиц Муравьева, Шахтерской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство.Подвоз воды организуют по адресу: улица Одоевского, 5, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.