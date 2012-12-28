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Общество
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сегодня, 17:43
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На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 25 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами столкнутся потребители на десяти улицах, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по адресу: улица Одоевского, 5, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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