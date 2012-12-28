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сегодня, 17:43
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На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 25 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами столкнутся потребители на десяти улицах, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 8 по улице Рыбалко, № 5 по улице Одоевского, вл. 9/2 по улице Карла Маркса, а также жители частного сектора улиц Муравьева, Шахтерской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство. 

Подвоз воды организуют по адресу: улица Одоевского, 5, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
vlad
1 минуту назад
Хорошо, что живём в России. Южным странам отключения были бы круглый год. :-)
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Не забудьте
58 минут назад
Этим городским работягам и в воскресенье отключить.
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