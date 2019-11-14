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Мигранты стали требовать больше россиян

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#зарплата #работа #мигранты
Мигранты стали требовать больше россиян

Иностранные рабочие претендуют на более высокую оплату труда.

Россияне запрашивают зарплату на линейных позициях на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран, причем наибольшая разница в зарплатных ожиданиях зафиксирована на вакансию водителя (14%). Таковы результаты имеющегося в распоряжении ТАСС исследования сервиса по поиску работы Worki, являющегося частью Mail.ru Group, сообщает ТАСС.

Если наши охранники соглашаются сторожить в среднем за 22280 рублей в месяц, то мигранты — за 23300, приводит пример «Комсомольская правда». Самая большая разница в ожиданиях оказалась у водителей — 14%. Мигранты запрашивают в среднем по России 54 500 рублей, тогда как сами россияне всего 47 000 рублей. Однако если профессия предполагает общение с клиентами, то иностранцы просят уже не так много — всего на 2,4% больше чем наши сограждане. Это касается таких профессий как администратор, продавец.

Меньше всего зарплатные ожидания мигрантов и россиян отличаются в Москве — в среднем на 640 рублей (1,6%), а самыми требовательными к зарплате оказались мигранты в Нижнем Новгороде и Самаре. Там самая большая разница в зарплатных ожиданиях — 5150 рублей и 2100 рублей, соответственно, уточняют «Известия».
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#зарплата #работа #мигранты

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