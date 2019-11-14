В России
35 минут назад
Россию назвали стратегической проблемой Европы
Так считает Туск.
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером". С таким заявлением Туск выступил в среду в Колледже Европы в Брюгге. В августе на саммите G7 в Биаррице Дональд Туск также активно высказывался против возвращения России в состав сообщества. Туск покинет кресло председателя Евросовета 1 декабря, его сменит нынешний премьер Бельгии Шарль Мишель.
- Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим [лидерам ЕС], что Россия - это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме, - цитирует Туска ТАСС.
Туск не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в интервью журналу The Economist заявил о том, что необходимо возобновить стратегический диалог с Москвой, пишут «Ведомости». Макрон недавно сказал, что согласен в этом вопросе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и рассчитывает, что последний убедит поляков изменить свое отношение к России, отметил Туск. Макрон не исключил, что «перезагрузка» отношений ЕС и России может занять десять лет.
- Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим [лидерам ЕС], что Россия - это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме, - цитирует Туска ТАСС.
Туск не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в интервью журналу The Economist заявил о том, что необходимо возобновить стратегический диалог с Москвой, пишут «Ведомости». Макрон недавно сказал, что согласен в этом вопросе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и рассчитывает, что последний убедит поляков изменить свое отношение к России, отметил Туск. Макрон не исключил, что «перезагрузка» отношений ЕС и России может занять десять лет.