Происшествия
сегодня, 10:08
Виновника аварии у «Линии» задержали в течение часа
Мужчина пытался скрыться, скрутив номера на своем «БМВ».
25-летнего водителя «БМВ», устроившего ночью дрифт на парковке у «Линии», задержали по горячим следам. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, на виновника массовой аварии указали очевидцы происшествия. Они сообщили марку автомобиля, ее номера, а также то направление, в котором уехало «БМВ».
- Сообщение о массовой аварии и оставлении водителем места ДТП поступило в дежурную часть около полуночи 13 ноября. Выехав на место вызова, сотрудники опросили свидетелей ДТП и по горячим следам, в течение часа, задержали автомобилиста. Мужчина, пытаясь скрыться от ответственности, скрутил номера на своей иномарке. Сейчас на него уже оформлен протокол за езду без государственных номеров, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
В ходе проверки уже установлено, что ушедший в занос «БМВ» повредил не два, а три автомобиля - «Мерседес», «Киа» и «Шевроле». Все они были припаркованы у входа в гипермаркет «Линия».
После задержания водителя «БМВ» отправили на медицинское освидетельствование. Если будет установлено, что водитель был пьян ему грозит лишение прав. Кроме того, мужчину, при доказанности его причастности к аварии, привлекут к ответственности за оставление места ДТП.
- Сообщение о массовой аварии и оставлении водителем места ДТП поступило в дежурную часть около полуночи 13 ноября. Выехав на место вызова, сотрудники опросили свидетелей ДТП и по горячим следам, в течение часа, задержали автомобилиста. Мужчина, пытаясь скрыться от ответственности, скрутил номера на своей иномарке. Сейчас на него уже оформлен протокол за езду без государственных номеров, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
В ходе проверки уже установлено, что ушедший в занос «БМВ» повредил не два, а три автомобиля - «Мерседес», «Киа» и «Шевроле». Все они были припаркованы у входа в гипермаркет «Линия».
После задержания водителя «БМВ» отправили на медицинское освидетельствование. Если будет установлено, что водитель был пьян ему грозит лишение прав. Кроме того, мужчину, при доказанности его причастности к аварии, привлекут к ответственности за оставление места ДТП.
Для ктулху
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