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Виновника аварии у «Линии» задержали в течение часа

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#авария #ДТП
Виновника аварии у «Линии» задержали в течение часа

Мужчина пытался скрыться, скрутив номера на своем «БМВ».

25-летнего водителя «БМВ», устроившего ночью дрифт на парковке у «Линии», задержали по горячим следам. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, на виновника массовой аварии указали очевидцы происшествия. Они сообщили марку автомобиля, ее номера, а также то направление, в котором уехало «БМВ».

- Сообщение о массовой аварии и оставлении водителем места ДТП поступило в дежурную часть около полуночи 13 ноября. Выехав на место вызова, сотрудники опросили свидетелей ДТП и по горячим следам, в течение часа, задержали автомобилиста. Мужчина, пытаясь скрыться от ответственности, скрутил номера на своей иномарке. Сейчас на него уже оформлен протокол за езду без государственных номеров, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

В ходе проверки уже установлено, что ушедший в занос «БМВ» повредил не два, а три автомобиля - «Мерседес», «Киа» и «Шевроле». Все они были припаркованы у входа в гипермаркет «Линия».

После задержания водителя «БМВ» отправили на медицинское освидетельствование. Если будет установлено, что водитель был пьян ему грозит лишение прав. Кроме того, мужчину, при доказанности его причастности к аварии, привлекут к ответственности за оставление места ДТП.
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#авария #ДТП

Комментарии (10)

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Для ктулху

8 минут назад
Сейчас максимальная выплата 400 тыс по страховой при одном пострадавшем авто, и кажись около 500-600 * . Но в любом случае так как он скрылся с места дтп и возможно был пьян, страховая с него эти деньги потом изымет.
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Завистливым

9 минут назад
Причем здесь иномарка или русское авто? Сразу видно зависть неудачников, которые не могут позволить себе иномарку. Ничего не имею против людей на нашем автопроме, у каждого человека своя жизненная ситуация, но зачем так завидовать людям на машинах подороже? Этим вы только подчеркиваете свою несостоятельность в жизни.
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Ктулху

11 минут назад
Недолго музыка играла. БМВ на продажу.Деньги адвокатам, потом ещё лет 5 выплачивать по искам. Один Мерс поллимона вкорячит И остальные помогут деньгами. А страховая максимум 120 тыс может добавить. И то если есть страховка, но скорее всего страховки нет. Ну и дальше 10 суток ареста, лишение прав, В общем -дрифтанул..
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гость

12 минут назад
На фото мое разбитое Блевотно-Мусорное Ведро со свалки в Мюнхене, которым компенсировали увеличение размеров моего очка во время агитации за кассира
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Был похожий случай

12 минут назад
У меня была подобная ситуация. В случае если виновник пьян или покинул место дтп, то его страховая выплатит пострадавшим деньги в полном объеме, но сама после этого через суд будет взымать эти деньги с него. Так что попал молокосос неплохо на бабки. Если не умеешь ездить, ходил бы пешком лучше дурачок.
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Иномарки ДУРАКАМ

16 минут назад
Правильно, идиоты, самоуничтожайте свои инообрыгаловки!
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Отпетушитель

27 минут назад
Отпетушили уже дебика? затягивать не стоит! промедление смерти подобно
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гость

36 минут назад
Заваркина, поменяй ник дебил!
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Такси

42 минуты назад
Заваркина права в осело его
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Заваркина

59 минут назад
А ещё его необходимо отпетушить.
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