Происшествия

57 минут назад

Дрифт у «Линии» - разбиты три машины

13 1897
#авария #ДТП
2
Дрифт у «Линии» - разбиты три машины

Любитель жечь резину об асфальт влетел в стоящие автомобили.

Сегодня ночью на парковке возле гипермаркета «Линия» в Липецке произошло ДТП. Как сообщают очевидцы аварии, виновником происшествия стал водитель «БМВ». Автомобилист использовал парковку как свое гоночное колесо для дрифта. На повороте водитель не справился с управлением и врезался в два легковых автомобиля, припаркованных возле главного входа в магазин.

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Как сообщают очевидцы, водитель был пьян и скрылся с места аварии. Официальных данных по ДТП пока нет.

Примечательно, что на парковке у «Линии», излюбленном месте встреч автомобилистов, впервые за последние 10 лет произошло крупное ДТП, связанное с забавами местных обитателей.



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13 1897
#авария #ДТП
2

Комментарии (13)

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1 минуту назад
думаю пострадавшие найдут виновника и проникут в его ситуацию
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Эх

5 минут назад
как же сильно земля переполнена мусаром
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Гость

11 минут назад
Лишить прав пожизненно и точка
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Кривые руки

17 минут назад
Че снимал ?? Ноги свои балбес
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У

19 минут назад
Маруся, да вы конченная монашка
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К

19 минут назад
Миротворец, вы аутист
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Маруся

30 минут назад
Задолбали этими дрифтами мудоводилы, постоянно на парковке Ривьеры такое наблюдается. Авновазы с просевшим дном выжимают последние мощи, дрифтуют они, на птушниц впечатление производят.
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Миротворец

31 минуту назад
Возмездие настигло уверовавших в себя быдлолипчан
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Скучающая публика

34 минуты назад
А видео? Неужели камер на магазине нет? Цивилизация,блин
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Иномарки ДУРАКАМ

45 минут назад
Без выкрутасов слабоумных инозадротов на ржавом инохламе и сегодня не обошлось!
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