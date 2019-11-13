Происшествия
57 минут назад
Дрифт у «Линии» - разбиты три машины
Любитель жечь резину об асфальт влетел в стоящие автомобили.
Сегодня ночью на парковке возле гипермаркета «Линия» в Липецке произошло ДТП. Как сообщают очевидцы аварии, виновником происшествия стал водитель «БМВ». Автомобилист использовал парковку как свое гоночное колесо для дрифта. На повороте водитель не справился с управлением и врезался в два легковых автомобиля, припаркованных возле главного входа в магазин.
Как сообщают очевидцы, водитель был пьян и скрылся с места аварии. Официальных данных по ДТП пока нет.
Примечательно, что на парковке у «Линии», излюбленном месте встреч автомобилистов, впервые за последние 10 лет произошло крупное ДТП, связанное с забавами местных обитателей.
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Как сообщают очевидцы, водитель был пьян и скрылся с места аварии. Официальных данных по ДТП пока нет.
Примечательно, что на парковке у «Линии», излюбленном месте встреч автомобилистов, впервые за последние 10 лет произошло крупное ДТП, связанное с забавами местных обитателей.
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