Дрифт у «Линии» - разбиты три машины

Любитель жечь резину об асфальт влетел в стоящие автомобили.

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Сегодня ночью на парковке возле гипермаркета «Линия» в Липецке произошло ДТП. Как сообщают очевидцы аварии, виновником происшествия стал водитель «БМВ». Автомобилист использовал парковку как свое гоночное колесо для дрифта. На повороте водитель не справился с управлением и врезался в два легковых автомобиля, припаркованных возле главного входа в магазин.Как сообщают очевидцы, водитель был пьян и скрылся с места аварии. Официальных данных по ДТП пока нет.Примечательно, что на парковке у «Линии», излюбленном месте встреч автомобилистов, впервые за последние 10 лет произошло крупное ДТП, связанное с забавами местных обитателей.