В центре глазной хирургии «Прозрение» помогут взглянуть на мир по-новому

Еще несколько десятков лет назад нарушения зрения можно было исправить в основном сложными операциями, пожизненной альтернативой были очки. Сегодня офтальмология шагнула далеко вперед, для восстановления или улучшения зрения все чаще применяется лазерная коррекция — этот современный способ помогает максимально быстро и безопасно уменьшить или вовсе избавить человека от близорукости, дальнозоркости, астигматизма.

Сразу несколько способов лазерной коррекции зрения применяют сегодня в Центре глазной хирургии «Прозрение». В чем особенности использования лазера в офтальмологии и почему эти методы коррекции становятся все более распространенным, рассказал руководитель Центра, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Михаил Колотов — сегодня на его счету более 25 тысяч операций различной категории сложности, лазерной рефракционной хирургией он занимается уже 28 лет.

«Лазерная коррекция – современная, высокотехнологичная процедура, которая помогает пациентам с проблемами рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) значительно уменьшить или даже полностью восстановить зрение и избавиться от очков и контактных линз. Методы лазерной коррекции уже проверены временем. Например, LASIK, как правило, является безболезненной, безопасной, нетравматичной и быстрой процедурой, которая длится всего несколько минут».

Специалисты Центра «Прозрение» стали одними из первых в Липецке, которые стали применять одну из последних передовых мировых разработок — метод Фемто-LASIK: это процедура, которая, начиная с формирования лоскута роговицы и заканчивая процедурой коррекции, полностью выполняется только с использованием лазерного оборудования. Ее проводят, когда нарушения зрения не может ликвидировать обычная лазерная коррекция — например, при тонкой роговице или высокой степени близорукости. Для проведения операции в клинике приобрели фемтосекундный лазер, который называют еще лазерным ножом — во время его работы полностью исключен контакт со слезной пленкой, и занесение какой-либо инфекции сводится к минимуму.

«Современные технологии для того и создаются, чтобы сделать лечение более эффективным, безопасным и удобным. Без современного высокоточного оборудования офтальмолог работать не сможет. В нашей клинике офтальмологическое обследование проводится на самом современном оборудовании для достижения максимально точного результата».

Сложные технологии, детальная диагностика и основательная подготовка к операции нацелены на то, чтобы процедура прошла быстро, незаметно для пациента, а период восстановления был минимальный. К обычной жизни пациент может вернуться уже через 2-3 часа после операции.

«Для того чтобы определить, насколько процедура по лазерной коррекции зрения безопасна и эффективна, мы приглашаем пройти комплексную диагностику у наших опытных докторов. Исследование помогает выявить индивидуальные особенности ваших глаз, необходимые для получения максимального качества зрения. В тех случаях, когда лазерная коррекция пациенту противопоказана, врачи клиники рассматривают иные возможные варианты хирургической коррекции зрения», - отметил руководитель Центра Михаил Колотов.

Альтернативные способы коррекции предлагают при нарушениях зрения, связанных с возрастными особенностями (например, при развитии возрастной дальнозоркости), беременным и кормящим матерям — женский организм из-за гормонального сбоя становится нестабильным, операция может не дать нужного эффекта. Противопоказанием является возраст до 18 лет — детям и подросткам проводят коррекцию еще формирующегося глазного яблока иными способами, чтобы остановить падение зрения. Если имеются индивидуальные патологии, которые препятствуют проведению лазерной коррекции, в Центре ставят искусственные трефокальные хрусталики — они позволяют видеть в трех направлениях, а не двух, вблизи, вдаль и на среднем расстоянии.

При своевременном обращении в глазную клинику можно избежать многих серьезных заболеваний. Помните, если вы заметили у себя проблемы со зрением, то само по себе это не пройдет. Лучше сразу принять меры и записаться на прием в Центр глазной хирургии «Прозрение» г. Липецк, улица Спиртзаводская, 4 (4 этаж), телефон 55-33-55.

Чем раньше вы обратитесь к врачам, тем больше шансов избежать длительного лечения глаз.



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