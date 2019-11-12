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35 минут назад
Израиль и США отказались обсуждать создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил об отказе США и Израиля от участия в конференции по созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ), на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в преддверии мероприятия, которое пройдет 18-22 ноября в Нью-Йорке.
«Американцы отказались участвовать, потому что участвовать отказывается Израиль», — сказал дипломат.
Он напомнил, что резолюция о создании свободной зоны от ОМУ была принята в 1995 году в соавторстве России, США и Великобритании, и все стороны несут ответственность за ее исполнение.
«Мы втроем несем ответственность за реализацию этой инициативы, тем более что тогда она позволила бессрочно продлить ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия — Ред.) консенсусом. Но с тех пор прошло 24,5 года, и никакого прогресса нет. Мы честно пытались и, думаю, сделали несравненно больше, чем Соединенные Штаты и Великобритания, которые временами скорее даже мешали», — поделился Ульянов.
Также, по словам постпреда, Россия и Китай примут участие в конференции в качестве наблюдателей. Сам он возглавит российскую делегацию.
Относительно будущего соглашения дипломат считает, что оно должно быть составлено по аналогии с договорами о безъядерных зонах в других регионах мира, однако с включением пунктов о химическом и биологическом оружии, сообщают "Известия".
«Американцы отказались участвовать, потому что участвовать отказывается Израиль», — сказал дипломат.
Он напомнил, что резолюция о создании свободной зоны от ОМУ была принята в 1995 году в соавторстве России, США и Великобритании, и все стороны несут ответственность за ее исполнение.
«Мы втроем несем ответственность за реализацию этой инициативы, тем более что тогда она позволила бессрочно продлить ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия — Ред.) консенсусом. Но с тех пор прошло 24,5 года, и никакого прогресса нет. Мы честно пытались и, думаю, сделали несравненно больше, чем Соединенные Штаты и Великобритания, которые временами скорее даже мешали», — поделился Ульянов.
Также, по словам постпреда, Россия и Китай примут участие в конференции в качестве наблюдателей. Сам он возглавит российскую делегацию.
Относительно будущего соглашения дипломат считает, что оно должно быть составлено по аналогии с договорами о безъядерных зонах в других регионах мира, однако с включением пунктов о химическом и биологическом оружии, сообщают "Известия".