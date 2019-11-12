«Киа» и «Мерседес» столкнулись в лобовую: госпитализирован 19-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек.

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Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 ноября в Липецке на улице Ангарской столкнулись автомобили «Киа» под управлением 19-летнего парня и «Мерседеса» с 20-летним водителем за рулем. Водитель первой иномарки с травмой госпитализирован. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.



На улице Космонавтов 24-летний водитель «Шевроле» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 56-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.



В селе Дубовое Чаплыгинского района на улице Речной столкнулись мопед под управлением 16-летнего подростка и движущийся в попутном направлении автомобиль «ГАЗ» с 50-летним мужчиной за рулем. Подростка с травмой доставили в больницу.



11 ноября автоинспекторы выявили 1431 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1071 случай превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 38 нарушений правил парковки, 3 автомобиля эвакуировали.



Так же было зафиксировано 14 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

