Происшествия

15 минут назад

16-летний студент украл машину пенсионера

1 79
#кража
16-летний студент украл машину пенсионера

10 ноября в Лев Толстом от дома по улице Железнодорожной похитили автомобиль «ВАЗ-21053» 62-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен предполагаемый участник преступления. Им оказался 16-летний студент колледжа.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Дело расследует Лев Толстовское отделение полиции.     

1 79
#кража

Комментарии (1)

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Серый

1 минуту назад
Если бы это был например внук какого нибудь единороса, то статья былабы не "кража" а взял покататься, за это только пальцем погразят.
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