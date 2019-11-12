15 минут назад
16-летний студент украл машину пенсионера
10 ноября в Лев Толстом от дома по улице Железнодорожной похитили автомобиль «ВАЗ-21053» 62-летнего мужчины.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен предполагаемый участник преступления. Им оказался 16-летний студент колледжа.
В отношении студента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Дело расследует Лев Толстовское отделение полиции.
Серый