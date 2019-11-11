Жители поселка Мирный остались без воды

До лопнувшей трубы водопоровода ремонтной бригаде ЛГЭК помешала добраться бетонная плита, которую пришлось дробить

В эти часы на улице Космонавтов возле дома №94 комплекс водоснабжения ЛГЭК проводит аварийные работы.



Здесь произошла утечка на водопроводной трубе диаметром 100 мм. Несмотря на стандартную ремонтную работу, специалистов ждал сюрприз. Ковш экскаватора, капающий котлован уперся в преграду. Над водоводом, проложенном на трех метровой глубине, оказалась бетонная плита, которая не значилась в схеме данного места. Чтобы добраться до места порыва ремонтники вызвали на место трактор с дробильной установкой. После того как препятствие было убрано, слесари приступили к ликвидации порыва.



На время ремонта без холодного водоснабжения остались жители поселка Мирный. Подвоз воды организован по адресу: улица Космонавтов, д.№94, сообщили в ЛГЭК.

