Общество

29 минут назад

Жители поселка Мирный остались без воды

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#авария на водопроводе
Жители поселка Мирный остались без воды

До лопнувшей трубы водопоровода ремонтной бригаде ЛГЭК помешала добраться бетонная плита, которую пришлось дробить

В эти часы на улице Космонавтов возле дома №94 комплекс водоснабжения ЛГЭК проводит аварийные работы.

Здесь произошла утечка на водопроводной трубе диаметром 100 мм. Несмотря на стандартную ремонтную работу, специалистов ждал сюрприз. Ковш экскаватора, капающий котлован уперся в преграду. Над водоводом, проложенном на трех метровой глубине, оказалась бетонная плита, которая не значилась в схеме данного места.  Чтобы добраться до места порыва ремонтники вызвали на место трактор с дробильной установкой.   После того как  препятствие было убрано, слесари приступили к ликвидации порыва. 

На время ремонта без холодного водоснабжения остались жители поселка Мирный. Подвоз воды организован по адресу: улица Космонавтов, д.№94, сообщили в ЛГЭК.
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#авария на водопроводе

Комментарии (1)

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Как всегда

23 минуты назад
Одно чиним, другое ломаем. Зачем было плиту ломать? Поднять нельзя было?
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