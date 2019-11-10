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«Украинский спутник мог долететь лишь до хутора близ Диканьки»
Член Совета Федерации Алексей Пушков иронично ответил на слова Владимира Зеленского о том, что первый искусственный спутник Земли создали украинцы.
«Осмелюсь предположить: если бы не СССР, украинский спутник долетел бы разве что до хутора близ Диканьки», — написал Пушков в Twitter.
Парламентарий также назвал заявление Зеленского «апофеозом провинциального мышления».
Первый искусственный спутник Земли, советский космический аппарат, был запущен на орбиту 4 октября 1957 года.
Ранее заявление президента Украины также высмеяли пользователи Сети. Многие комментаторы отметили, что Украина уже не в первый раз «выдает желаемое за действительное».
«Черное море видели? Хохлы копали», — пошутил пользователь «ВКонтакте» Владимир Г. «Пора бы всем уже привыкнуть, что в мире всё создано руками украинцев», — написала Евгения А.
На Киевском международном экономическом форуме Зеленский заявил, что первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли миру подарили украинцы.
По его словам, украинцы также создали системы денежных переводов PayPal и мессенджер WhatsApp, «прообраз рентгена», компакт-диск, почтовый индекс, технологию электрического трамвая и построили самый большой в мире самолет.
До этого Зеленский назвал Украину одним из наиболее привлекательных стартапов на планете и подчеркнул, что главным капиталом страны являются люди.
Над его созданием работал ряд ученых во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королевым, сообщает iz.ru
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08.11.2019 14:14В мире