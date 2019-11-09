На улице Московской насмерть сбит пешеход - водитель с места аварии скрылся

8 ноября около 23:30 на выезде из Липецка по улице Московской неподалёку от газовой заправки произошло ДТП со смертельным исходом: водитель автомобиля сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии. Погибшего позже опознали, им оказался 36-летний житель Липецка.



Полицейские разыскивают автомобиль «Лада-Гранта» бордового цвета.