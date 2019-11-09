Происшествия

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На улице Московской насмерть сбит пешеход - водитель с места аварии скрылся

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#Авария #ДТП
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На улице Московской насмерть сбит пешеход - водитель с места аварии скрылся
8 ноября около 23:30 на выезде из Липецка по улице Московской неподалёку от газовой заправки произошло ДТП со смертельным исходом: водитель автомобиля сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии. Погибшего позже опознали, им оказался 36-летний житель Липецка.

Полицейские разыскивают автомобиль «Лада-Гранта» бордового цвета.
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#Авария #ДТП
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Комментарии (2)

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житель

15 минут назад
У водилы наверное стресс,водяру хлыщет,прочитав новости....Млять,во попал....
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Армянск

49 минут назад
Дно пробито.
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