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26 минут назад

4 000 человек требуют жестоко наказать водителя

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#петиция
4 000 человек требуют жестоко наказать водителя

Мужчина сбил мать с ребенком.

Более четырех тысяч человек подписали петицию "Хотим справедливости!" в адрес властей с требованием максимального наказания предполагаемому виновнику ДТП в Калининградской области, сбившего мать с двухлетним ребенком, следует из данных сайта Change.org.

Интернет-пользователи потребовали от властей Калининградской области предельно жестко наказать водителя, насмерть сбившего мать с двухлетним ребенком около города Пионерский. 28-летний мужчина на въезде в город сбил 36-летнюю женщину с коляской, в которой находился ее двухлетний сын. Женщина погибла на месте, мальчик чудом выжил благодаря вовремя подоспевшим очевидцам. Мужчина скрывался более суток, пока калининградцы размещали на своих страницах его данные для розыска, а затем пришёл в полицию с повинной в сопровождении адвоката, пишет сайт «365 новостей».

Авторы обращения требуют максимального наказания для водителя, то есть лишения свободы на 12 лет. По данным на пятницу, ее подписали более четырех тысяч человек. В ней говорится, что после вождения в нетрезвом виде и лишения прав предполагаемый виновник наезда продолжал ездить более полугода.
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#петиция

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