Срочно: разыскивается владелец 100 000 рублей

Особые приметы - тяга к образованию и развитию.

Вы владелец или сотрудник липецкой компании, работающей в сфере IT? Вы понимаете, что знание - сила и стремитесь к развитию? Тогда департамент экономического развития администрации Липецка разыскивает именно вас! Городская администрация готова отдать 100 000 рублей за ваше образование в сфере IT!

Присылайте заявку на получение субсидии до 2 декабря 2019 года и станьте одним из тех, кто сможет прокачать свои знания за счет специальной программы поддержки предпринимательства. Что нужно для того, чтобы получить компенсацию? Практически ничего, кроме желания. Основные условия для получения поддержки — вести бизнес в сфере IT не менее года, и иметь подходящий под субсидию вид экономической деятельности. Основная цель поддержки - развитие предпринимательства, образование сотрудников частных компаний, так что подтверждать получение знаний каким-либо реализованным проектом не надо. Необходимо только предоставить данные о перечислении средств образовательному учреждению.

В прошлом году этим шансом воспользовалась всего одна организация, теперь департамент экономического развития готов помочь 4-6 местным предпринимателям. Если предприниматель или его сотрудники получили очное образование в лицензированном в России учреждении, то департамент экономического развития администрации Липецка компенсирует им до 100 000 рублей.

По нашим исследованиям далеко не каждая частная компания может позволить себе грамотного образованного IT-шника. Кстати, с толковыми специалистами данной сферы на отечественном рынке труда — большая напряженка. Такая тенденция будет сохраняться достаточно долго, потому что подготовка специалистов в сфере обеспечения технологий пока заметно отстает от возрастающего спроса на их услуги. Теперь же с помощью департамента экономического развития можно сократить свои расходы на развитие бизнеса и «прокачку» сотрудников. Так что советуем идти в ногу с требованиями современности, не терять время и воспользоваться шансом прокачать свои знания за счет субсидии из бюджета Липецка!

С перечнем документов ознакомьтесь по ссылке

Или позвоните по телефону 239-204 (Людмила Дмитриевна Чаплыгина).

И затем приносите их в департамент экономического развития по адресу: 398001, г. Липецк, пл. Театральная, 1, 4 этаж, кабинет 408 или приёмная.

"PR"