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14 минут назад
Умер самый известный козел России
Тимур и Амур долгое время были звездами Сети.
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром. Об этом сообщила опекун животного Эльвира Головина на сайте парка. Тимур умер во вторник, 5 ноября. Козлу было около десяти лет. Умер он по естественным причинам.
- Уважаемые друзья и поклонники сафари-парка! Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05.11.2019 козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях.Урна с прахом Тимура будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура. Большая просьба ко всем отнестись к этой информации с пониманием. Я благодарна за любовь и свет в этой истории дружбы козлика Тимура и тигра Амура, - указано в сообщении опекуна.
О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир, напоминает РИА Новости. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял место, где спал тигр, заставив его ночевать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, видео с ними набрали несколько миллионов просмотров на YouTube. Расселили их после того, как Амур ранил Тимура, который бодался и не давал хищнику отдыхать. Тимур был отправлен на лечение, после выздоровления его поселили отдельно. Тигр Амур продолжает жить в приморском сафари-парке, ему - около семи лет.
- Уважаемые друзья и поклонники сафари-парка! Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05.11.2019 козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях.Урна с прахом Тимура будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура. Большая просьба ко всем отнестись к этой информации с пониманием. Я благодарна за любовь и свет в этой истории дружбы козлика Тимура и тигра Амура, - указано в сообщении опекуна.
О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир, напоминает РИА Новости. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял место, где спал тигр, заставив его ночевать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, видео с ними набрали несколько миллионов просмотров на YouTube. Расселили их после того, как Амур ранил Тимура, который бодался и не давал хищнику отдыхать. Тимур был отправлен на лечение, после выздоровления его поселили отдельно. Тигр Амур продолжает жить в приморском сафари-парке, ему - около семи лет.