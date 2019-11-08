Происшествия

21 минуту назад

«Четырнадцатую» смяло в столкновении с грузовиком

371
#авария #ДТП
«Четырнадцатую» смяло в столкновении с грузовиком

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пять человек получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 ноября в селе Большая Плавица Дорбринского района столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 21-летнего парня и «МАЗ» с 44-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель «четырнадцатой» - с травмами его госпитализировали. По предварительной версии, причиной  ДТПстало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

В Данковском районе на трассе Липецк – Данков произошло столкновение «ВАЗ-2114» под управлением 33-летнего водителя и мотоблока под управлением 47-летнего мужчины. В столкновении пострадал водитель мотоблока – с травмами его госпитализировали. 

В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись грузовики «ГАЗ» под управлением 21-летнего парня и «КамАЗ» с 36-летним мужчиной за рулем. В ДТП получил травмы водитель «ГАЗа». После оказания помощи его отпустили домой. 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 409 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 6 нарушений правил парковки, 3 автомобиля эвакуировали.

Так же было зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

371
#авария #ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Бизнесмен пожаловался на побои и попал под уголовное дело за нападение на полицейского
#насилие в отношении представителя власти
29
Бизнесмен пожаловался на побои и попал под уголовное дело за нападение на полицейского

вчера, 16:54

Происшествия
Житель Подмосковья пытался подкупить елецкого полицейского
#взятка
10
Житель Подмосковья пытался подкупить елецкого полицейского

вчера, 14:35

Происшествия
Сбежавший с места аварии на кольце Стаханова-Катукова водитель арестован
#Авария #ДТП
29
Сбежавший с места аварии на кольце Стаханова-Катукова водитель арестован

вчера, 14:16

Происшествия
Москвич расстрелял липчанина из автомата и получил 11,5 лет колонии
#суд присяжных #убийство
22
Москвич расстрелял липчанина из автомата и получил 11,5 лет колонии

вчера, 13:08

Происшествия
В подозрительной сумке спасатели нашли котят
#подозрительный предмет
9
В подозрительной сумке спасатели нашли котят

вчера, 12:40

Происшествия
Липецкий мошенник звонил в Тверскую область и выдавал себя за полицейского
#мошенничество
Липецкий мошенник звонил в Тверскую область и выдавал себя за полицейского

вчера, 11:41

Происшествия