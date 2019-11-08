«Четырнадцатую» смяло в столкновении с грузовиком

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пять человек получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 ноября в селе Большая Плавица Дорбринского района столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 21-летнего парня и «МАЗ» с 44-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель «четырнадцатой» - с травмами его госпитализировали. По предварительной версии, причиной ДТПстало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

В Данковском районе на трассе Липецк – Данков произошло столкновение «ВАЗ-2114» под управлением 33-летнего водителя и мотоблока под управлением 47-летнего мужчины. В столкновении пострадал водитель мотоблока – с травмами его госпитализировали.

В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись грузовики «ГАЗ» под управлением 21-летнего парня и «КамАЗ» с 36-летним мужчиной за рулем. В ДТП получил травмы водитель «ГАЗа». После оказания помощи его отпустили домой.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 409 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 6 нарушений правил парковки, 3 автомобиля эвакуировали.

Так же было зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.