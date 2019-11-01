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Поборы с родителей на охрану школ и детсадов Липецка могут сократить

13 805
#дети #безопасность
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Поборы с родителей на охрану школ и детсадов Липецка могут сократить

Депутат областного Совета Андрей Трофименков пролоббировал интересы жителей Липецка.

Полемика о том, сдавать ли липчанам деньги на охрану школ и детсадов, идут вот уже несколько лет. Администрации образовательных учреждений через воспитателей и классных руководителей требуют стопроцентного охвата родителей оброком, но в последнее время все больше тех, кто платить не желает.

- Статья 4 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» предусматривает право граждан беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей, в том числе в целях содействия в сфере образования. Участники образовательных отношений вправе добровольно участвовать в осуществлении благотворительной деятельности в целях содействия в сфере образования, но данное право не должно носить принудительного характера со стороны других участников образовательных отношений, а также со стороны образовательной организации, - говорит председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.

Вот и в прокуратуре говорят, что сдача денег на охрану - дело сугубо добровольное. Поэтому в некоторых учреждениях, как в детсаде №91, уже выкинули белые флаги, расписавшись в бессилии обеспечить требуемую законом охрану детей без средств родительской общественности, ведь бюджетные средства позволяют оплатить всего три вещи: оплату Росгвардии за экстренный выезд (эта структура что, частная лавочка или все же государственное ведомство?), оплату за техническое обслуживание «тревожной кнопки» и оплату труда сторожа в ночное время и праздничные дни. А что такое «тревожная кнопка»? Просто констатация факта, что все плохое уже случилось!

В то же время Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст.41, ч.1, п.8) гласит, что именно образовательное учреждение обязано обеспечивать безопасность учеников на своей территории. А два года назад, в ноябре 2017-го, глава Кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства РФ №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в котором сказано, что средства на охрану школ должны выделяться из муниципальных бюджетов. А в местных бюджетах денег на безопасность детей в школах и детсадах нет!

Получается, случись что, в любом случае за ЧП на территории образовательного учреждения будет виноват директор школы или заведующая детским садом, ведь в Липецке три последних года из городского бюджета средства выделялись лишь на «тревожную кнопку», видеоконтроль и ночных сторожей.

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Администрации школ и детсадов, понимая необходимость физической защиты детей, вынуждено собирать «добровольные» пожертвования на оплату услуг ЧОПов. Потому что тот, кто не обеспечит охрану учреждения будет виноват в нарушении федерального закона об образовании. Но того, кто собирает на это средства с родителей, априори обвинят в организации поборов. То есть заведующая садиком или директор школы виноват в любом случае!

- В этой ситуации выход один - выделять необходимое количество средств из бюджета для организации полноценной охраны в школе, - считает депутат областного Совета Андрей Трофименков.

Его суждения логичны. За безопасность детей в детсадах и школах отвечает государство. В свою очередь, федеральные законы делегировали эту деятельность местным органам власти. При этом денег на физическую охрану государство муниципалитетам не дало. И на местах выкручиваются как могут, в частности, на средства родителей нанимают ЧОПы, качество работы которых, как показал вчерашний случай в Нарьян-Маре, где сумасшедший мужчина, которого в детсад впустил частный охранник, зарезал ребенка просто в постели.

Вот уже несколько лет отец четверых детей Андрей Трофименков бьется за то, чтобы бремя финансирования физической охраны воспитанников детсадов и школьников постепенно было переложено с родителей на государство:

- Если оставить все так, как есть, то надо тогда уйти от лукавства. И либо поменять все федеральные законы, прописав в них известную формулу: «спасение утопающих - дело рук самих утопающих», то есть сделав физическую охрану детей в образовательных учреждениях делом не добровольным со стороны родителей, а обязательным. Либо просто начать исполнять действующее законодательство, выделяя из бюджета необходимые средства на охрану детей в детсадах и школах.

Так как Андрей Трофименков постоянно поднимает этот вопрос, глава Липецка Евгения Уваркина по факту сделал его официальным лоббистом в областном Совете этого вопроса от мэрии. И лед тронулся.

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- В проекте бюджета Липецка на 2020 год на физическую охрану уже предусмотрено 6,9 миллиона рублей. Да, этого пока мало. Эта сумма составляет лишь 10 процентов от потребности, которая, по некоторым подсчетам, составляет 89 миллионов рублей по городу. В свою очередь, мэрия Липецка обратилась к руководству области с просьбой выделить из регионального бюджета субсидию на физзащиту детей. С соответствующей просьбой я обратился к руководству областного Совета и вице-губернатору Вячеслава Щеглеватых. Меня порадовало, что наша совместная с администрацией Липецка работа дала результат: на 2020 год местным бюджетам предусмотрено выделить на физическую охрану детей 32,8 миллиона рублей. По сравнению с цифрой этого года в 12 миллионов - явный рост, - говорит депутат.

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По словам Андрея Трофименкова, выделенные бюджетные средства не решают проблему, но существенно снижают ее актуальность. Парламентарий собирается продолжать добиваться постепенного отказа от сборов средств с родителей на охрану детей в школах с целью полного финансирования этой деятельности за счет бюджетных средств.

13 805
#дети #безопасность
2

Комментарии (13)

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1

6 минут назад
весёлый, Нужно кормить семью - пусть идет и займется нормальной мужской работой. Мужики стоЯт целыми днями в магазинах или сидят-спят в садах и школах и хотят получать хорошую зарплату! Её нужно заработать, т.е. что-то произвести, а все хотят только делить кем-то заработанное! Мужики деградируют!!!
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Реаоист

14 минут назад
Принцип работы депутата Трофименко: ... как-то ехал король по своему королевству, осматривал, так сказать, владения. И вдруг, проезжая одну из деревень, он увидел нечто, что заставило его сильно поразиться: вокруг было нарисовано множество мишеней (на стене мельнице, на мешках, на деревьях) и каждая из них, поражена была точно в яблочко. Король позвал старосту деревни и повелел привести к нему такого необыкновенно меткого стрелка. Им оказался 10-летний мальчик. Король сильно удивился. "Как же так, как тебе удается так точно бить прямо в цель?" "Все просто"- ответил мальчик, кусая яблоко."Я сначала стреляю - а потом рисую мишень". И так во всем. Кто то пашет, пробивает, а он вовремя сливки снимает.
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Трофимен

23 минуты назад
У тебя кончились деньги на содержание своей семьи , Хочешь откат бабосиков из бюджета !?. Единороссы могут только откатывать и воровать, а ты такой !.
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Кто виноват?

24 минуты назад
А кто привел * ситуацию к такому абсурду? Где эти бездельники и трепачи сенатор и Таран? Почему они до сих пор не сидят?
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ТРОФИМЕНКОВ, ВЫ АБСОЛЮТНО НЕ ПРАВЫ!!!

31 минуту назад
Господин депутат! Вы заявляете: "В этой ситуации выход один - выделять необходимое количество средств из бюджета для организации полноценной охраны в школе". ..... У нас уже пол-страны охранников!!! И содержит их всех народ-налогоплательщик!!! А кто работать будет, выпускать ту или иную продукцию? Некоторое время назад не было ни охраны, ни видеокамер! И был порядок! Не было такого бардака и произвола! То, что творится в стране сегодня, это рукотворное детище "эффективных" менеджеров-управленцев! Такая атмосфера криминала кое-кому выгодна! Но не народу, с которого снимают последние штаны! Впрочем, какой народ, такая и власть!
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Елена

36 минут назад
Сидящий на стул в школе пенсионер .пропускающий в школу всех желающий проблему с охраной и безопасностью не решает. Не жалко ,сдавайте , но если что случиться пенсионер не сможет ничего сделать . Ему платят за то что он нажмёт тревожную кнопку ? Смешно.... Охранниками должны работать специально подготовленные мужчины .
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весёлый

51 минуту назад
Вы хотите достойную зарплату охранникам у которого тоже семья ,он мужик и ему надо тоже кормить свою семью,сдаём для детей
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Прокуратура по городу Липецку

53 минуты назад
Прокуратура обратиться в суд. Нашлёпает кучу исков, сделает план по статотчёту формы ФБ (N502), суд вынесет решения. Потом приставам на исполнение. Деньжата найдутся. Вот такой план.
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гость

53 минуты назад
В России только может сократиться Численность населения , Сократится рождаемость , А поборы и смертность в путинской России только будут Увеличиваться !.
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ПРАВДА

57 минут назад
А Давыдов почему молчит.
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