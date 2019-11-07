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сегодня, 14:07
Впервые за этот век обнаружен новый вид ВИЧ
Новые штаммы не регистрировались 20 лет.
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что предыдущий штамм был зарегистрирован в 2000 году. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури. Как именно новый подтип влияет на организм, пока не известно, но ученые отмечают, что против нового штамма сработают уже действующие препараты для лечения ВИЧ.
- Это открытие напоминает нам о том, что для прекращения эпидемии ВИЧ мы должны продолжать исследовать этот постоянно меняющийся вирус и использовать последние достижения в области технологий и ресурсов для мониторинга его развития, — отмечает профессор Миссурийского университета Кэрол Макартур. - Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражено. Это аномалия.
Чтобы объявить о существовании нового подтипа, ученым нужно найти три случая заболевания, не связанные друг с другом. Первый и второй случай были обнаружены в Демократической республике Конго в 1989 и 1990 годах. Третий — в 2001 году там же, пишут «Известия».
Новый штамм относится к группе М, которая ответственна за более 90 процентов случаев инфекции у людей и является виновником глобальной пандемии. Исследователи утверждают, что повода для беспокойства нет, поскольку современное лечение эффективно против нового штамма. Однако появление все новых вирусов может потенциально затруднить их раннее выявление в организме человека.
Разработчики вакцин против ВИЧ должны учитывать все возможные штаммы или подтипы этого вируса, а не сосредотачиваться только на одном варианте. Такое мнение высказал ТАСС руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский. Руководитель Центра СПИД подчеркнул, что в открытии новых штаммов и подтипов нет ничего удивительного, поскольку вирус может меняться.
- Это открытие напоминает нам о том, что для прекращения эпидемии ВИЧ мы должны продолжать исследовать этот постоянно меняющийся вирус и использовать последние достижения в области технологий и ресурсов для мониторинга его развития, — отмечает профессор Миссурийского университета Кэрол Макартур. - Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражено. Это аномалия.
Чтобы объявить о существовании нового подтипа, ученым нужно найти три случая заболевания, не связанные друг с другом. Первый и второй случай были обнаружены в Демократической республике Конго в 1989 и 1990 годах. Третий — в 2001 году там же, пишут «Известия».
Новый штамм относится к группе М, которая ответственна за более 90 процентов случаев инфекции у людей и является виновником глобальной пандемии. Исследователи утверждают, что повода для беспокойства нет, поскольку современное лечение эффективно против нового штамма. Однако появление все новых вирусов может потенциально затруднить их раннее выявление в организме человека.
Разработчики вакцин против ВИЧ должны учитывать все возможные штаммы или подтипы этого вируса, а не сосредотачиваться только на одном варианте. Такое мнение высказал ТАСС руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский. Руководитель Центра СПИД подчеркнул, что в открытии новых штаммов и подтипов нет ничего удивительного, поскольку вирус может меняться.