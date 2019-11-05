Происшествия
40 минут назад
В столкновении фуры со свиньями и пассажирского микроавтобуса погибла пожилая женщина
На месте ДТП работают представители экстренных служб.
Сегодня на развязке трассы «Дон» в Елецком районе перевернулся «КамАз» груженый живыми поросятами. При этом большегруз еще и столкнулся с микроавтобусом.
- В аварии погибла 79-летняя женщина - пассажирка микроавтобуса, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Сотрудники полиции разыскивают ее родственников.
Выясняются обстоятельства аварии. Также правоохранительные органы устанавливают данные владельцев груза и «КамАза».
Часть животных, разбежавшихся из фуры до сих пор ловят по полям. Одна свинка погибла под колесами машины, несколько животных травмировано.
- В аварии погибла 79-летняя женщина - пассажирка микроавтобуса, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Сотрудники полиции разыскивают ее родственников.
Выясняются обстоятельства аварии. Также правоохранительные органы устанавливают данные владельцев груза и «КамАза».
Часть животных, разбежавшихся из фуры до сих пор ловят по полям. Одна свинка погибла под колесами машины, несколько животных травмировано.
Хрюкин Иван
сосна
Ольга
1
Ольга
из заголовка
Ч
Ольга