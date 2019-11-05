Происшествия

40 минут назад

В столкновении фуры со свиньями и пассажирского микроавтобуса погибла пожилая женщина

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#Авария #ДТП
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В столкновении фуры со свиньями и пассажирского микроавтобуса погибла пожилая женщина

На месте ДТП работают представители экстренных служб.

Сегодня на развязке трассы «Дон» в Елецком районе перевернулся «КамАз» груженый живыми поросятами. При этом большегруз еще и столкнулся с микроавтобусом.

- В аварии погибла 79-летняя женщина - пассажирка микроавтобуса, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Сотрудники полиции разыскивают ее родственников. 

Выясняются обстоятельства аварии. Также правоохранительные органы устанавливают данные владельцев груза и «КамАза».

Часть животных, разбежавшихся из фуры до сих пор ловят по полям. Одна свинка погибла под колесами машины, несколько животных травмировано.
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#Авария #ДТП
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Комментарии (8)

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Хрюкин Иван

1 минуту назад
Люди помогите! некоторым поросятам нужна срочная операция,у нас их не делают,надо везти их в Израиль,кому сколько не жалко переводите на мой телефон 89606872753 я деньги передам им.
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сосна

6 минут назад
Ольга, не всё, что микроавтобус, то ГАЗель!
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Ольга

12 минут назад
Дорогу открыли на Липецк
ответить

1

12 минут назад
Пробка на долго,можно объехать через большие извалы
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Ольга

13 минут назад
Фура со свиньями столкнулась с пасажирской газель.
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из заголовка

15 минут назад
фура столкнулась со свиньями?
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Ч

16 минут назад
Ну вот , всё исправили .Совсем другой " табачок " .
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Ольга

17 минут назад
На долго пробка, кто может подсказать?
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