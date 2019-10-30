Предприниматель ограбил липчанина ранним утром

Предприниматель-грабитель задержан

29 октября текущего года в Отдел полиции № 3 УМВД России по Липецку обратился 33-летний гражданин. Из заявления мужчины полицейским стало известно, что ранним утром 26 октября у дома по ул.Студенческий городок неизвестный, применив насилие, похитил у него сотовый телефон и банковскую карту.



В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления – 25-летний индивидуальный предприниматель.

