Происшествия

41 минуту назад

Предприниматель ограбил липчанина ранним утром

4 703
#ограбление
1
Предприниматель ограбил липчанина ранним утром

Предприниматель-грабитель задержан

29 октября текущего года в Отдел полиции № 3 УМВД России по Липецку обратился 33-летний гражданин. Из заявления мужчины полицейским стало известно, что ранним утром 26 октября у дома по ул.Студенческий городок неизвестный, применив насилие, похитил у него сотовый телефон и банковскую карту.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления – 25-летний индивидуальный предприниматель.
4 703
#ограбление
1

Комментарии (4)

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криминальный росс бизнес

16 минут назад
пику бы ему в мошонку, для процветания бизнеса
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Сонька золотая ручка

20 минут назад
Хороший бизнес, малый бизнес, это он на кассовый аппарат собирает, кто чем поможет
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Вопросы

29 минут назад
Как называется бизнес предпринимателя?
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Житель

32 минуты назад
Предприниматель!
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