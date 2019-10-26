Виртуозы автохамства (ФОТО)

На наш взгляд, парковка на тротуаре является высшей степенью наглости и неуважения к окружающим.

Некоторых водителей просто хлебом не корми, но дай перегородить путь другим людям, проехать по свежей плитке, оставить машину там, куда он и заезжать не имеет права. Сегодня продолжение подборки. Вверху фото с улицы Катукова, сделанное 14 октября в 7.30. Автор указывает, что дорожка ведет к школе и детскому саду, но родителям с детьми пришлось прыгать по лужам.





Представьте – человек не может пройти по тротуару, выходит на дорогу и его сбивает другой автолюбитель со словами: «А почему вы по тротуарам не ходите?». Снято 7 октября в 14.32 на Октябрьской, 1.





Снимок, сделанный в то же время с другой стороны на Октябрьской, 1.





Шубина, 9 в 12.10 8 октября. Все машины стоят правильно, но всегда найдется один, кто создаст трудности другим. Пусть на этот раз у него и не липецкие номера.





Точно такая же ситуация на улице Бехтеева 18 октября в 18.40.





Белана,7 в 12.00 12 октября.





Выход из бассейна «Лидер». Иди, как хочешь.





Напоследок классика жанра – парковка чуть ли не в подъезде. Увы, место и время не указано, стало быть сложно рассчитывать на то, что владельцу машины выпишут штраф.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.