Общество

19 минут назад

Виртуозы автохамства (ФОТО)

2 231
#Автохамы #машины #парковки
Виртуозы автохамства (ФОТО)

На наш взгляд, парковка на тротуаре является высшей степенью наглости и неуважения к окружающим.

Вчера мы уже поднимали проблему распространенных в Липецке парковок на тротуарах, которые зачастую являются единственной дорогой для пешеходов.

Некоторых водителей просто хлебом не корми, но дай перегородить путь другим людям, проехать по свежей плитке, оставить машину там, куда он и заезжать не имеет права. Сегодня продолжение подборки. Вверху фото с улицы Катукова, сделанное 14 октября в 7.30. Автор указывает, что дорожка ведет к школе и детскому саду, но родителям с детьми пришлось прыгать по лужам.

Октябрьсякая, 1.jpg

Представьте – человек не может пройти по тротуару, выходит на дорогу и его сбивает другой автолюбитель со словами: «А почему вы по тротуарам не ходите?». Снято 7 октября в 14.32 на Октябрьской, 1.

Октябрьская.jpg

Снимок, сделанный в то же время с другой стороны на Октябрьской, 1.

Шубина, 9.jpeg

Шубина, 9 в 12.10 8 октября. Все машины стоят правильно, но всегда найдется один, кто создаст трудности другим. Пусть на этот раз у него и не липецкие номера.

Бехтеева.jpg

Точно такая же ситуация на улице Бехтеева 18 октября в 18.40.

Белана, 7.jpeg

Белана,7 в 12.00 12 октября.

Бассейн.jpg

Выход из бассейна «Лидер». Иди, как хочешь.

777.jpg

Напоследок классика жанра – парковка чуть ли не в подъезде. Увы, место и время не указано, стало быть сложно рассчитывать на то, что владельцу машины выпишут штраф.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

2 231
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

55 секунд назад
Почему сразу автохамы если мест для парковки нет
ответить

Житель

2 минуты назад
Автор чмо
ответить

Еще в рубрике

Двухкилограммовые Дамские пальчики и метровые огурцы: что выращивает афганец в Липецкой области
8
Двухкилограммовые Дамские пальчики и метровые огурцы: что выращивает афганец в Липецкой области

сегодня, 09:23

Общество
Расширение улицы Баумана уперлось в заборы
#улица Баумана
203
Расширение улицы Баумана уперлось в заборы

вчера, 16:25

Общество
Липецким пешеходом пора выдавать крылья? (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
55
Липецким пешеходом пора выдавать крылья? (ФОТО)

вчера, 15:59

Общество
В Липецкой области первый врач получил «Губернаторский миллион»
#здравоохранение
106
В Липецкой области первый врач получил «Губернаторский миллион»

вчера, 14:47

Общество
Способность липецких школьников пользоваться знаниями оценят по международной методике
#школа #образование
23
Способность липецких школьников пользоваться знаниями оценят по международной методике

вчера, 13:34

Общество
Каким будет парк Победы решат липчане
#Парк Победы
74
Каким будет парк Победы решат липчане

вчера, 12:43

Общество