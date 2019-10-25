Липецким пешеходом давно пора выдать крылья? (ФОТО)

Новая подборка автохамов Липецка.

Одной из самых мерзких разновидностей автохамства является парковка автомобиля на тротуаре, особенно тех случаях, когда у пешеходов нет другого пути.

Мы уже не раз осуждали эту привычку думать только о самих себе в нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем липецких автохамов. Взгляните на фото вверху – выходите вы из подъезда и тут такое. Как преодолеть неожиданное препятствие, которое оставил на пути владелец авто – на крыльях, через забор или пробежать по крыше автомобиля? А как быть мамочкам с колясками? Снято на у дома № 35 на улице Плеханова23 октября, причем автомобиль закрывал вход в подъезд в течение трех часов с 11 до 14.00.





Еще один автохам ставит сложную задачу для других людей. Миновать его машину можно только вплавь по лужам? Улица Фрунзе, 19 октября в 11.30.





Любят они оставлять свои «тарантайки» почти в подъезде. Гагарина, 774 19 октября в 17.15.





Хорошавина, 10 15 октября в 13:47.





Очередной автовладелец живет по принципу «не трамваи – обойдут». Но как же комфортная среда для инвалидов, женщины с колясками? Циолковского 4/1 16 октября в 17.15.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.