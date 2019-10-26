В Липецкой области самые дешевые овощи в Черноземье

Молоко, рис и мука попали в перечень самых дорогих в Черноземье продуктов по итогам сентября.





Самыми дешевыми в нашей области оказались вареная колбаса, подсолнечное масло, сыр, яйца, сахар, ржаной хлеб, картофель, капуста, лук, морковь, сообщает Липецкстат.



Килограмм вареной колбасы стоил 321,27 рублей за килограмм (в Белгородской области — 346,26 рублей за килограмм), масла подсолнечного — 86,84 рубля (в Тамбовской области 94,28 рублей). Разница в ценах на сыр составила больше 50 рублей за килограмм: 452,85 рублей в Липецкой области и 508,60 рублей — в Воронежской области. Стоимость десятка яиц составила 45,19 рублей (в Курской области 54,03 рубля), килограмма сахара — 32,19 рублей против 35,12 рублей в Курской области. Среди дешевых оказались хлеб ржаной и ржано-пшеничный со стоимостью 37,29 рублей, тогда как в Тамбовской — 44,74 рубля за килограмм. Килограмм картофеля стоил 15,77 рублей (в Курской области 19,82 рубля), стоимость килограмма капусты составила 20 рублей против 22,16 рублей в Белгородской области, лука — 18,80 рублей (в Белгородской области — 24,98 рублей), моркови — 18,36 рублей (в Курской области 27,71 рубля).



Самыми дорогими оказались в Липецкой области рис, мука и молоко. Так, цена килограмма риса составила 57,55 рублей против 55,78 рублей в Воронежской области, а мука стоила 35,07 рублей — самой дешевой она была в Белгородской области (33,21 рубля за килограмм). Регулярно в перечень дорогих продуктов в Липецкой области попадает молоко в сентябре оно также оказалось в этом списке с целой 51,97 рублей за литр (в Белгородской области 44,51 рубля).



Самая дешевая водка была в Белгородской области — 549,06 рублей за литр, самая дорогая — в Воронежской (653,55 рублей за литр). В Липецкой области она составила 563,47 рублей за литр.



