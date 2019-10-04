Обсуждение реконструкции улицы Баумана превратилось в балаган

Чиновники и жители Сокола пришли говорить о разных проблемах: первым нужно сформировать кадастровый участок, вторым - отстоять свою землю.

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В департаменте градостроительства и архитектуры Липецка прошли публичные слушания, связанные с проктом реконструкции улицы Баумана. Причина для слушаний - необходимость разграничить землю для планируемого большого ремонта дороги. Для того, чтобы начать разрабатывать рабочий проект, нужно выделить всю дорогу в один кадастровый участок, то есть провести межевание. Казались бы проходной вопрос вызвал большой интерес у горожан: в конференц-зале мэрии был аншлаг и едва хватило мест. Там собрались не только обязанные по работе присутствовать на слушаниях чиновники, но и простые липчане. По большей части - жители района посёлка завода «Свободный сокол».Доклад ведущего архитектора «Липецкгражданпроекта» Евгении Жданюк о том, как будет выделен участок дороги, занял от силы 5 минут. Все, казалось бы, просто: объединяем территорию проезжей части и отмостку от улицы Пожарского до Орловского шоссе в один кадастровый участок, землю под частными домами не трогаем, сносим только рекламную конструкцию и старый киоск. А уже потом — делаем рабочий проект и приступаем к реконструкции улицы Баумана. Вроде, все просто и правильно. Но, не тут-то было! Владельцы частных домов атаковали чиновников вопросами. Их интересовало буквально все, что связано именно в реконструкцией дороги. А эта тема на слушания пока не выносилась, так как обсуждать и нечего — подробного проекта еще и нет. Но есть его общие черты.- Дорогу будем расширять по 3,5 метра в каждую сторону, то есть в каждом направлении будет по две полосы движения. Реконструкция затронет участок от пересечения с трассой Орел-Тамбов до улицы Пожарского. К реконструкции намерены приступить в 2020 году. При необходимости будут перенесены сети снабжения газом и водой. Впрочем, есть технические решения, при которых сети можно оставить на месте, но сделать их прочнее, чтобы они выдержали нагрузку от транспорта. Вдоль проезжей части будет тротуар, хотим исполнить его в плитке. По возможности будет делать подъезды к частным домам, - уточнила начальник управления генплана департамента градостроительства и архитектуры Липецка Лариса Кулаченкова.Именно расширение дороги взбудоражило владельцев участков. Они никак не хотят мириться с тем, что между их забором и оживленной магистралью останется пару метров. Не секрет, что на улице Баумана есть так называемые «бутылочные горлышки»: участки, где заборы стоят практически вдоль дороги. К примеру, у дома №144 по улице Баумана. Живущая там женщина ругается на то, что остановка транспорта установлена слишком близко к ее забору. Липчанка горько шутит, что после реконструкции она из своих ворот сможет сразу прыгать в автобус. Лариса Кулаченкова парировала возмущение горожанки тем, что все будет сделано по нормативу: при необходимости остановку передвинут, сделают «карман» для транспорта. Чиновница сделала важную ремарку: далеко не у всех заборы стоят согласно кадастровому плану участков, и тут предстоит немало работы. Но жильцы частных домов, кажется, не намерены сдавать ни пяди земли внутри забора, ни за ним. Чья бы она по закону ни была.Также липчан волновали вопросы строительства ливневой канализации, установка пешеходных переходов, судьба стоящих вдоль дороги деревьев, корректности вынесенного на обсуждения плана межевания. Так, владелец магазина «Моршанский купец» (выезд из города) не понимает, в чьих интересах участок под его торговым павильоном попал в кадастровые границы ремонта улицы Баумана. Мужчина устроил настоящий скандал, но так и не смог получить внятного ответа от представителей департамента градостроительства. Зато ему охотно ответили из зала: «Да Госдеп все заказал!». От публики также прозвучала реплика «Весь проект туфта! Мы будем жить в пыли, в грязи и без деревьев...».«Вы превращаете нас в гетто!». Так считает женщина, живущая в середине улицы Баумана. Липчанка уверена, что с расширением дороги скорость движения на магистрали вырастет, и все чаще будут сбивать пешеходов. Кроме того, горожанка не хочет мириться с тем, что ей придется жить вплотную к оживленной трассе и дышать выхлопными газами. Лариса Кулаченкова снова парировала критику: «В городе есть специальные системы контроля объема выбросов выхлопных газов. При расширении дороги транспорт не будет стоять в пробках, чадить возле жилых домов. Таким образом, загазованность в жилой зоне снизится». И, вообще, резюмировала Кулаченкова, мы все делаем для людей, чтобы им лучше жилось.Поговорив о живых, участники публичных слушаний решили обсудить проблемы … мертвых. А именно — сокольское кладбище. Как ремонт дороги скажется на спокойствии покойников, не будут ли машины ездить вдоль могил? «Эта проблема — вопрос обсуждения рабочей документации», снова парировала Кулаченкова. «Пока мы обсуждаем межевание, а не детали ремонта».Но липчане стояли на своем и превращали заседание в балаган, задавая вопросы по проекту, которого еще никто не делал. Публичные слушания пока не закончились ничем. Прием предложений и замечаний на проект межевания будет идти до 18 октября, а итоги слушаний подведут к 23 октября.