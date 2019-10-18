Общество

59 минут назад

Почему Липецк осенью такой грязный (ФОТО)

20 753
#Автохамы #машины #парковки
1
Почему Липецк осенью такой грязный (ФОТО)

Новая подборка автохамов, которые нарушают правила, портят природу и делают наш город в осенний период похожим на мышиную нору.

В нашу рубрику, в которой мы совместно с читателями GOROD48 бичуем самых отъявленных автохамов, все прибывают новые снимки. Сегодня мы составили подборку тех, кто предпочитает оставлять свое авто на голой земле – газонах, местах для прогулок и т.д. Сделали мы это не случайно. Впереди вторая часть октября и ноябрь – дождливое осеннее время. Именно в этот период любители так ставить свои машины «перепахивают» землю, разносят грязь и жижу на своих колесах по улицам (и на тротуары не знающие совести автохамы тоже ведь заезжают!), в результате чего Липецк до выпадения снега выглядит очень грязным и непрезентабельным.

Посмотрите на фото вверху. Кто сказал этому автовладельцу, что его машина стоит не на бельевой площадке, а на парковке? Снимок сделан 18 октября в 07:15 на улице Теперика, 19.

Липецк,Теперика, 19, 2019.10.13, 8.00.jpg

Тот же адрес, 13 октября в 8:00.

2019.10.15 Липецк, Теперика, 19, 7.00.jpg

И вновь этот же многострадальный дом. Как говорится, автохам на автохаме. 15 октября в 8:48.

WhatsApp Image 2019-10-12 at 06.55.45.jpeg

Эта фотография лучшим образом иллюстрирует проблему. Двор давно перестал быть двором, а превратился в автостоянку и проезжую часть. Даже стихийный заезд появился через территорию, где по идее должны гулять дети (кто же их теперь сюда выпустит?!). Пока еще относительно сухо, но пойдут дожди и машины, которые грязи не боятся, повезут жижу по дворам и по всему городу.

P1170280.JPG

Только что отремонтированный Быханов сад 12 октября в 16.99. Такими темпами парку скоро снова понадобится реконструкция.

IMG_20191017_200617.jpg

Еще один «типичный липецкий снимок».

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

20 753
#Автохамы #машины #парковки
1

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Комментатор

1 минуту назад
Траву скосили, а новая не выросла, листья подмели и осталась грязь. А под некоторыми деревьями во дворах трава вообще не растёт, потому что там ей не хватает света, туда падает тень от деревьев, остаётся листья подмести и тоже будет грязь. Газона там быть не может. Подметать листья- это хорошо, потому что это забота о чистоте.
ответить

Гостья

7 минут назад
Как этот идиот в парк заехать умудрился?
ответить

Липчанин

11 минут назад
Только сотка в час с КАЖДОГО припаркованного во дворе авто спасет этот город
ответить

Елена

12 минут назад
Потому что сначала надо делать комуникации; канализацию,водопровод,освещение,мусоросборочные площадки,ливнёвки,пешеходные дорожки,ограждения,стоянки для авто,мусорки,общественные туалеты.Только потом парки, плитка, посадки дорогих деревьев постоянно на одном месте и их пересаживание и перекладывание плитки и постоянный ремонт уже вновь установленных бордюров.Себя же вы сначала лечите,моете, одеваете по сезону, а только потом ногти наращиваете, волосы ламинируете и покупаете шпильки.
ответить

Иномарки DURACAM

16 минут назад
Я паркую свой ВАЗ-2101 как хочу, привык в колхозе его в стойло ставить и навоз не нем возить!
ответить

Ива

18 минут назад
Сволочи,зачем,так топить ???На улице,даже ночью +9!!!Коммунальщик вредители народа,мэрия вы ещё не успели от жары????Пусть дурно будет тем,кто орал :включите отопление!!!Ведь предупреждали,что будет тепло!!!И ноябрь будет теплым,сколько можно отапливать улицу!Отрегулируйте батареи или отключите на хрен!!!!!
ответить

Ольга

21 минуту назад
Да что осенью, что зимой, что весной - грязюки полно. Особенно если чуть в сторону от центра отойдешь, в го..не утонешь
ответить

СанСаныч

23 минуты назад
потому что новая мэрша - безграмотная дура
ответить

Житель

23 минуты назад
Он круглый год грязный, и не важно какая власть у руля, потому что это деревня а не город
ответить

гость

23 минуты назад
Ничего страшного! Зима придёт и снегом всё засыпет. И от грязи ни следа не останиться.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области безветренно, сухо и до +18
#потепление
В Липецкой области безветренно, сухо и до +18

1 минуту назад

Общество
#наркотики #конопля
В подвале жилого дома полицейские нашли питомник конопли

18 минут назад

Общество
«Маневр месяца» на улице Меркулова поверг в шок других участников движения
#ПДД #правила #нарушения
15
«Маневр месяца» на улице Меркулова поверг в шок других участников движения

сегодня, 15:35

Общество
Областные экологи выпустили в реку Воронеж в Липецке 361 тысячу мальков белого толстолобика
#река Воронеж #Зеленый остров
9
Областные экологи выпустили в реку Воронеж в Липецке 361 тысячу мальков белого толстолобика

сегодня, 14:58

Общество
39 убийств и пять изнасилований раскрыли за девять месяцев липецкие следователи-криминалисты
#Следственный комитет
39 убийств и пять изнасилований раскрыли за девять месяцев липецкие следователи-криминалисты

сегодня, 13:13

Общество
Областные чиновники не дали городским принять в эксплуатацию дороги на четырех улицах Липецка
#дороги
85
Областные чиновники не дали городским принять в эксплуатацию дороги на четырех улицах Липецка

сегодня, 12:36

Общество