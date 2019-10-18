Почему Липецк осенью такой грязный (ФОТО)

Новая подборка автохамов, которые нарушают правила, портят природу и делают наш город в осенний период похожим на мышиную нору.

В нашу рубрику, в которой мы совместно с читателями GOROD48 бичуем самых отъявленных автохамов, все прибывают новые снимки. Сегодня мы составили подборку тех, кто предпочитает оставлять свое авто на голой земле – газонах, местах для прогулок и т.д. Сделали мы это не случайно. Впереди вторая часть октября и ноябрь – дождливое осеннее время. Именно в этот период любители так ставить свои машины «перепахивают» землю, разносят грязь и жижу на своих колесах по улицам (и на тротуары не знающие совести автохамы тоже ведь заезжают!), в результате чего Липецк до выпадения снега выглядит очень грязным и непрезентабельным.

Посмотрите на фото вверху. Кто сказал этому автовладельцу, что его машина стоит не на бельевой площадке, а на парковке? Снимок сделан 18 октября в 07:15 на улице Теперика, 19.





Тот же адрес, 13 октября в 8:00.





И вновь этот же многострадальный дом. Как говорится, автохам на автохаме. 15 октября в 8:48.





Эта фотография лучшим образом иллюстрирует проблему. Двор давно перестал быть двором, а превратился в автостоянку и проезжую часть. Даже стихийный заезд появился через территорию, где по идее должны гулять дети (кто же их теперь сюда выпустит?!). Пока еще относительно сухо, но пойдут дожди и машины, которые грязи не боятся, повезут жижу по дворам и по всему городу.





Только что отремонтированный Быханов сад 12 октября в 16.99. Такими темпами парку скоро снова понадобится реконструкция.





Еще один «типичный липецкий снимок».

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