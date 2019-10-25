Происшествия

сегодня, 10:55

На Опытной станции в подпольном цехе разливали элитное спиртное

5 1361
#алкоголь
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На Опытной станции в подпольном цехе разливали элитное спиртное

Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 2,5 тонны фальсифицированной алкогольной продукции.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области выявили в частном доме в районе Опытной станции цех по производству фасильфицированного алкоголя.

Цех со специальным оборудованием для производства спиртного находился на втором этаже жилого дома. В цехе оперативники обнаружили ингредиенты, применяемые для изготовления разных видов суррогатного алкоголя и изъяли 853 литра немаркированной алкогольной продукции. Кроме полицейские нашли более пяти с половиной тысяч пустых бутылок, часть которых хранилась в доме, а часть в одном из гаражей, расположенном в том же районе. 

Для сбыта фальсификата во дворе дома был оборудован магазин, на импровизированной витрине которого находилась часть поддельной продукции.

- Оперативники нашли в цехе бутылки и этикетки для крепких спиртных напитков премиум-класса - водки, коньяка, виски и других видов спиртного. В отношении владельцев подпольного производства возбуждено уголовное дело по ч.6. ст. 171.1 УК РФ «Производство товаров и продукции без маркировки», санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. 

По итогам оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», с 9 по 18 октября подразделениями УМВД России по Липецкой области возбуждено 82 административных расследования, изъято из оборота 2790 литров фальсифицированной готовой алкогольной продукции и 590 литров спиртосодержащей продукции.
5 1361
#алкоголь
1

Комментарии (5)

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Михась

43 секунды назад
Солидарны все жители опытной ст.что Патриарх ЭДУАРД отвечает за порядок и платежоспособнось в казну блатных городского люда на Опытной ст.
ответить

Виталик очкарик

9 минут назад
Отмажусь я у меня отец Эдик (БРЭДИК)крышует мою точку на ул.Лебедянской живым вы меня не возьмете
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Да нет

25 минут назад
Сейчас нормального пойла кривотня одна кругом
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Знатный винодел

45 минут назад
Некашмарьте бинзес!!
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нянька.

45 минут назад
Благодаря нашим руководителям ,каждый выживает как может.
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