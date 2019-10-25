На Опытной станции в подпольном цехе разливали элитное спиртное

Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 2,5 тонны фальсифицированной алкогольной продукции.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области выявили в частном доме в районе Опытной станции цех по производству фасильфицированного алкоголя.



Цех со специальным оборудованием для производства спиртного находился на втором этаже жилого дома. В цехе оперативники обнаружили ингредиенты, применяемые для изготовления разных видов суррогатного алкоголя и изъяли 853 литра немаркированной алкогольной продукции. Кроме полицейские нашли более пяти с половиной тысяч пустых бутылок, часть которых хранилась в доме, а часть в одном из гаражей, расположенном в том же районе.



Для сбыта фальсификата во дворе дома был оборудован магазин, на импровизированной витрине которого находилась часть поддельной продукции.



- Оперативники нашли в цехе бутылки и этикетки для крепких спиртных напитков премиум-класса - водки, коньяка, виски и других видов спиртного. В отношении владельцев подпольного производства возбуждено уголовное дело по ч.6. ст. 171.1 УК РФ «Производство товаров и продукции без маркировки», санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.



По итогам оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», с 9 по 18 октября подразделениями УМВД России по Липецкой области возбуждено 82 административных расследования, изъято из оборота 2790 литров фальсифицированной готовой алкогольной продукции и 590 литров спиртосодержащей продукции.