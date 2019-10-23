В России

39 минут назад

Юная боксерша спасла подругу от вооруженного мужчины

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#нападение #хулиганство
Юная боксерша спасла подругу от вооруженного мужчины

На подружек напали в Курской области.

В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На автобусной остановке стояли две школьницы 15 лет. Школьницы возвращались домой в деревню Будановка с тренировки по боксу. Все произошло в нескольких метрах от монастыря Коренная пустынь и отдела полиции. Девочки опоздали на маршрутку и ждали следующую. К ним подошел мужчина и бросился на подружек с ножом. Злоумышленник приставил холодное оружие к шее одной из девочек. Вторая схватила лезвие рукой и спасла подругу. Девочки получили ранения, им была оказана медицинская помощь, однако госпитализация не потребовалась.

Злоумышленник скрылся. Мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темные. Впалые щеки и глаза. Был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, обут в темные кроссовки, темную кепку.
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#нападение #хулиганство

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