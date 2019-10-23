66-летняя женщина убила сына камнем

Чаплыгинский районный суд отправил под домашний арест мать, обвиняемую умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерь сына



Как сообщили в пресс-служба Липецкого областного суда, происшествие произошло днём 19 октября возле здания администрации Зенкинского сельсовета Чаплыгинского района. По версии следствия, 66-летняя местная жительница во время ссоры подняла камень с земли и умышленно бросила его в сторону своего 42-летнего сына. Он в тот момент находился на водительском сидении автомобиля. Камень попал мужчине в голову, нанеся отрытую черепно-мозговую травму, от которой он впоследствии скончался.



Сегодня, судья Чаплыгинского районного суда Липецкой области Екатерина Залыгаева рассмотрела ходатайство следователя и избрала обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. 66-летней женщине запрещено покидать пределы своего дома больше, чем на 2 часа в день, общаться с участниками уголовного судопроизводства по данному делу (кроме защитника), отправлять и получать корреспонденцию (кроме судебной), вести переговоры с использованием любых средств связи. Из жителей села Зенкино ей разрешено общаться только с работником Центра социальной защиты населения.

