Происшествия

сегодня, 14:39

66-летняя женщина убила сына камнем

17 3063
#убийство
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66-летняя женщина убила сына камнем
Чаплыгинский районный суд отправил под домашний арест мать, обвиняемую умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерь сына

Как сообщили в пресс-служба Липецкого областного суда, происшествие произошло днём 19 октября возле здания администрации Зенкинского сельсовета Чаплыгинского района. По версии следствия, 66-летняя местная жительница во время ссоры подняла камень с земли и умышленно бросила его в сторону своего 42-летнего сына. Он в тот момент находился на водительском сидении автомобиля. Камень попал мужчине в голову, нанеся отрытую черепно-мозговую травму, от которой он впоследствии скончался. 

Сегодня, судья Чаплыгинского районного суда Липецкой области Екатерина Залыгаева рассмотрела ходатайство следователя и избрала обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. 66-летней женщине запрещено покидать пределы своего дома больше, чем на 2 часа в день, общаться с участниками уголовного судопроизводства по данному делу (кроме защитника), отправлять и получать корреспонденцию (кроме судебной), вести переговоры с использованием любых средств связи. Из жителей села Зенкино ей разрешено общаться только с работником Центра социальной защиты населения.
17 3063
#убийство
2

Комментарии (17)

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Dlad

1 минуту назад
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно перестать получать абсолютно легально! Тут подробнее все рассказано https://url.uz/mfS прошло уже больше, чем полгода, а штрафы с камер перестали приходить!
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....

1 минуту назад
Онажемать... у нее послеродовая депрессия с задержкой на фоне деменции...любая судья поймет и простит...
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Липецкчанин

13 минут назад
А че там мильционер за машиной делает?
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Революция

15 минут назад
В,И Ленин, Первая успешная попытка народного бунта.
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Сын

17 минут назад
Сталин-психиатр., Камни инвентаризировать, выдавать по справке о бездетности.
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Жесть

18 минут назад
И такое бывает....
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Мать

29 минут назад
Сама родила сама убила
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Сталин-психиатр.

32 минуты назад
Нужен закон запрещающий камни. Срочно.
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старая

42 минуты назад
старая сволочь . закрыть её в плёхане как особо буйную на пожизненно. она опасна для общества. бабушки в этом возрасте в церкви стоят или с внуками нянчатся .
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В,И Ленин

44 минуты назад
раз пошел в ход булыжник,оружие не только пролетариата но и гнобленного крестьянства, значит зреет революционная ситуация
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