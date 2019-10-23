Общество

58 минут назад

На строительство новых мостов и дорог в Липецкой области выделяется почти 600 миллионов

9 595
#бюджет
На строительство новых мостов и дорог в Липецкой области выделяется почти 600 миллионов

Доходы и расходы бюджета Липецкой области увеличиваются почти на 861  млн. рублей. Из них 731  млн. рублей поступили из федерального бюджета и 130 млн. рублей - за счет дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц. Такие изменения в Закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сегодня  рассмотрели и одобрили члены комитета облсовета по экономике.  

Как сообщает пресс-служба областного Совета, большая часть федеральных трансфертов, 590 млн. рублей, предусмотрена на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Из них 400 млн. рублей планируется направить на строительство 2-й очереди автодороги «Восточный обход промышленной зоны Липецка», 190 млн. рублей – на возведение мостовых переходов в Лебедяни и поселке Новая Жизнь.  

Более 2 млн. рублей выделяется на обустройство и восстановление воинских захоронений, которые находятся в государственной собственности.  

Почти  35 млн. рублей поступило из федерального бюджета на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, а также специализированными продуктами лечебного питания детей - инвалидов.  

На строительство водопровода в поселке Желтые Пески будет направлено более 148 млн. рублей.  

Почти 32 млн. рублей выделяется на создание дополнительных мест  для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.  

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны направляется более 27,5 млн. рублей.  

На оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров предусмотрено 12,4 млн. рублей.   

За  счет  дополнительных поступлений от НДФЛ и перераспределения расходов  областного бюджета управление здравоохранения Липецкой области дополнительно получит 209,5 млн. рублей. Из них 102 млн. рублей направят на погашение кредиторской задолженности медучреждений.  Более 61 млн. рублей выделено на закупку лекарств для льготников. Почти 17 млн. рублей  выделяется на приобретение оборудования для больниц и поликлиник.  

На реализацию программы «Развитие физкультуры и спорта в Липецкой области» предусмотрено дополнительно 7 млн. рублей. 

Более чем на 48 млн. рублей увеличивается фонд поддержки сбалансированности местных бюджетов. 100 млн. рублей направляется в виде субсидии местным бюджетам на выполнение собственных расходных полномочий.   

С учетом вносимых поправок, доходы областного бюджета в 2019 году составят 61,6 млрд. рублей, расходы – 70,5 млрд. рублей. Дефицит остается без изменений - 8,9 млрд. рублей.  

 
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#бюджет

Комментарии (9)

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Максим

3 минуты назад
Я был участником марафона, и мне очень понравилось. Когда бежишь по городу и все тебя поддерживают. Видимо город еще не дорос до таких мероприятий, если люди так реагируют. Лучше в Воронеже проводить
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Перри Мейсон

7 минут назад
Я смотрящий за сайтом Город 48. Всегда на связи
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Вера

11 минут назад
Правда, я с Вами действительно согласна. ВОВ действительно мало, а ВБД можно помочь, пенсия у них смешная
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Пенсионер

14 минут назад
А где же ДЕНГИ на ЖКХ а или у нас в этой сфере всё отлично? Ждёте когда город захлебнётся потоками воды? Трубы лежат с 70-80 годов и уже свои срока ДОВНО отслужил по 3-4 сроков. Мало того во многих домах нет эффективных энергосберегающих ОДПУ. Или увас в домах,и дачах это всё есть и вас это не волнует. А ДЕНГИ будут брать с населения?
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))))

37 минут назад
как же радуется кухаркина и ей подобные
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Правда

40 минут назад
Сколько у нас еще осталось ветеранов ВОВ.Пора уже деньги выделять афганцам и ветеранам чеченцам.
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зрк

41 минуту назад
вот вам и спорт всего семь миллионов позорище
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Порше и боинг

47 минут назад
Планируют выпускать летающие автомобили, которые в ближайшие десятилетия вытеснят обычный наземный транспорт
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ужас

50 минут назад
У нас все дороги на столько хороши, что нам пора строить новы!
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