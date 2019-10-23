На строительство новых мостов и дорог в Липецкой области выделяется почти 600 миллионов

Доходы и расходы бюджета Липецкой области увеличиваются почти на 861 млн. рублей. Из них 731 млн. рублей поступили из федерального бюджета и 130 млн. рублей - за счет дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц. Такие изменения в Закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сегодня рассмотрели и одобрили члены комитета облсовета по экономике.

Как сообщает пресс-служба областного Совета, большая часть федеральных трансфертов, 590 млн. рублей, предусмотрена на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Из них 400 млн. рублей планируется направить на строительство 2-й очереди автодороги «Восточный обход промышленной зоны Липецка», 190 млн. рублей – на возведение мостовых переходов в Лебедяни и поселке Новая Жизнь.



Более 2 млн. рублей выделяется на обустройство и восстановление воинских захоронений, которые находятся в государственной собственности.



Почти 35 млн. рублей поступило из федерального бюджета на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, а также специализированными продуктами лечебного питания детей - инвалидов.



На строительство водопровода в поселке Желтые Пески будет направлено более 148 млн. рублей.



Почти 32 млн. рублей выделяется на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.



На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны направляется более 27,5 млн. рублей.



На оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров предусмотрено 12,4 млн. рублей.



За счет дополнительных поступлений от НДФЛ и перераспределения расходов областного бюджета управление здравоохранения Липецкой области дополнительно получит 209,5 млн. рублей. Из них 102 млн. рублей направят на погашение кредиторской задолженности медучреждений. Более 61 млн. рублей выделено на закупку лекарств для льготников. Почти 17 млн. рублей выделяется на приобретение оборудования для больниц и поликлиник.



На реализацию программы «Развитие физкультуры и спорта в Липецкой области» предусмотрено дополнительно 7 млн. рублей.



Более чем на 48 млн. рублей увеличивается фонд поддержки сбалансированности местных бюджетов. 100 млн. рублей направляется в виде субсидии местным бюджетам на выполнение собственных расходных полномочий.



С учетом вносимых поправок, доходы областного бюджета в 2019 году составят 61,6 млрд. рублей, расходы – 70,5 млрд. рублей. Дефицит остается без изменений - 8,9 млрд. рублей.





