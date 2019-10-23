Спорт

55 минут назад

Известный липецкий боец и тренер Игорь Воротынцев выиграл Кубок мира (ФОТО)

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#Рукопашный бой #Игорь Воротынцев
Известный липецкий боец и тренер Игорь Воротынцев выиграл Кубок мира (ФОТО)
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Пожалуй, самый известный из липецких представителей единоборств Игорь Воротынцев пополнил свою богатую коллекцию медалей. Причем в Кубке мира по рукопашному бою в немецком Лейпциге он участвовал не как тренер, а как действующий боец!

Воротынцев выступил в соревнованиях в дисциплине «самооборона». В индивидуальном зачете 50-летний мастер из Липецка провел две схватки, в обеих вышел победителем и стал обладателем главного приза.

Игорь Воротынцев – известный липецкий тренер, подготовивший десятки мастеров спорта по различным видам боевых единоборств, чемпионов и победителей первенств мира, Европы и России. Он является исполнительным директором федерации рукопашного боя Липецкой области.

Отличился в Германии и вице-президент областной федерации рукопашного боя мастер спорта России по дзюдо и самбо Андрей Шишкин. В индивидуальном зачете в дисциплине «самооборона» он выиграл 3 схватки и тоже стал обладателем Кубка мира.

Кроме того, Шишкин и его напарник Павел Кузнецов поднялись на высшую ступень пьедестала почета в парном разряде, где технику самообороны демонстрируют оба бойца (см видео).

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#Рукопашный бой #Игорь Воротынцев

Комментарии (4)

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а наш чемпион его не ловит

12 минут назад
В переходе у ЦУМА на женщин нападает маньяк-онанист, будьте осторожны !
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95 летний старец каратист

16 минут назад
седина в бороду - бес ребро
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Горожанин

44 минуты назад
Гордость Липецка
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Филарет

49 минут назад
О великий сенсей…маленького роста......
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