Известный липецкий боец и тренер Игорь Воротынцев выиграл Кубок мира (ФОТО)

Пожалуй, самый известный из липецких представителей единоборств Игорь Воротынцев пополнил свою богатую коллекцию медалей. Причем в Кубке мира по рукопашному бою в немецком Лейпциге он участвовал не как тренер, а как действующий боец!

Воротынцев выступил в соревнованиях в дисциплине «самооборона». В индивидуальном зачете 50-летний мастер из Липецка провел две схватки, в обеих вышел победителем и стал обладателем главного приза.

Игорь Воротынцев – известный липецкий тренер, подготовивший десятки мастеров спорта по различным видам боевых единоборств, чемпионов и победителей первенств мира, Европы и России. Он является исполнительным директором федерации рукопашного боя Липецкой области.

Отличился в Германии и вице-президент областной федерации рукопашного боя мастер спорта России по дзюдо и самбо Андрей Шишкин. В индивидуальном зачете в дисциплине «самооборона» он выиграл 3 схватки и тоже стал обладателем Кубка мира.

Кроме того, Шишкин и его напарник Павел Кузнецов поднялись на высшую ступень пьедестала почета в парном разряде, где технику самообороны демонстрируют оба бойца (см видео).





