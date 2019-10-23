Происшествия

14 минут назад

Липчанин выпил пиво после ДТП и остался без прав

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#ДТП #авария #водительские права
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Липчанин выпил пиво после ДТП и остался без прав

Мужчина уехал с места аварии пить в гаражи.

Мировой судья СУ№21 Советского района лишил водительских прав жителя Липецка. Мужчина стал участником ДТП, а позже лишился прав из-за того, что уехал с места аварии и выпил спиртное. Его признали виновным по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, лишили прав на 1,5 года и выписали штраф в 30 000 рублей.

Утром 18 февраля 2019 года липчанин попал в ДТП. В Липецке столкнулись «Шкода-Ети» и «Дэу-Нексия». Водитель «Шкоды» уехал с места аварии, к этому моменту прибыл экипаж ГИБДД. Свидетели столкновения указали, что от водителя «Шкоды» пахло алкоголем. Уехавшего водителя нашли в гаражном кооперативе, где он вместе с приятелем в 8 утра пил пиво. Таким образом, автомобилист не выполнил требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому причастен. Суд решил, что вина автомобилиста установлена собранными и исследованными доказательствами по делу.

Лишенный прав мужчина пытался обжаловать наказание в районном суде. Его жалобу оставили без удовлетворения, а постановление мирового суда — без изменения.
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#ДТП #авария #водительские права
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Комментарии (1)

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Иффан

1 минуту назад
крассава так всем делать надо,сначало пивасик,потом дела
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