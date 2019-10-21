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Детей освободят от платы за вывоз мусора

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Детей освободят от платы за вывоз мусора

Авторы идеи предлагают отменить плату за мусор для детей до 3 лет

Общественная организация «Деловая Россия» предложила отменить плату за вывоз отходов для всех российских детей в возрасте до трех лет. Об этом пишут «Известия».

Сейчас тариф на вывоз мусора в среднем по стране составляет 100–150 рублей в месяц на человека, но не учитывает возраст проживающих в квартире. В организации считают, что тарифы на вывоз отходов нужно дифференцировать в зависимости от возраста. Так, плата должна быть нулевой для граждан, не достигших трехлетия, и для детей в возрасте 3-11 лет, проживающих в семьях льготников (многодетных, малоимущих). Кроме того, предлагается ввести льготы по оплате вывоза мусора для дошкольников (3–6 лет) и для младших школьников (7–11 лет) из семей, не относящихся к льготным категориям.

Сейчас плата за вывоз мусора рассчитывается двумя способами на выбор регионов — по количеству проживающих в квартире или исходя из ее площади. Расчет платы по количеству проживающих выбрало подавляющее большинство субъектов.
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