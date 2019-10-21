Липецкая область сохранила низкий госдолг

11 миллиардов 34,5 миллиона рублей составил размер госдолга Липецкой области на 1 октября — он сохранился на том же уровне, что и месяц назад. Соответствующие данные представило Министерство финансов РФ.

Среди объема госдолга Липецкой области 3,9 миллиарда рублей размещены в виде государственных ценных бумаг, бюджетной системе Российской Федерации наш регион должен 6,44 миллиарда рублей, на кредиты от банков пришлось 500 миллионов рублей.



Самый низкий объем госдолга в Центральном федеральном округе приходится на Владимирскую область — 3,89 миллиарда рублей. Самый большой госдолг оказался у Московской области — 123,13 миллиарда рублей. Московская область оказалась и самой задолжавшей в целом по стране, чуть ниже государственный долг сложился у Краснодарского края (110,6 миллиардов рублей). Традиционно долг отсутствовал у Севастополя и Сахалинской области.



Доля Липецкой области в общем объеме государственного долга регионов составила 0,55%.



