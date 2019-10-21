Происшествия

42 минуты назад

Липецкая область сохранила низкий госдолг

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#госдолг
Липецкая область сохранила низкий госдолг

11 миллиардов 34,5 миллиона рублей составил размер госдолга Липецкой области на 1 октября — он сохранился на том же уровне, что и месяц назад. Соответствующие данные представило Министерство финансов РФ.

Среди объема госдолга Липецкой области 3,9 миллиарда рублей размещены в виде государственных ценных бумаг, бюджетной системе Российской Федерации наш регион должен 6,44 миллиарда рублей, на кредиты от банков пришлось 500 миллионов рублей. 

Самый низкий объем госдолга в Центральном федеральном округе приходится на Владимирскую область — 3,89 миллиарда рублей. Самый большой госдолг оказался у Московской области — 123,13 миллиарда рублей. Московская область оказалась и самой задолжавшей в целом по стране, чуть ниже государственный долг сложился у Краснодарского края (110,6 миллиардов рублей). Традиционно долг отсутствовал у Севастополя и Сахалинской области.

Доля Липецкой области в общем объеме государственного долга регионов составила 0,55%. 

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#госдолг

Комментарии (2)

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Светлана Григорова

1 минуту назад
Важно понимать липчанам, что речь в СМИ идёт "почему-то" лишь о сокращении гос.долга региона, но умалчивается о стремительно растущих банковских заимствованиях области и связи этих двух фактов. Банк-бенефициар этой несложной манипуляции сами назовёте?
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Нищеброд

11 минут назад
Эх, мне бы столько бабла, как на фотке! Зажил бы, наконец-то, как в сказке!
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