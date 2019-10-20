В мире

9 минут назад

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

25

Самый долгий в истории беспосадочный перелет совершил самолет авиакомпании Qantas Airlines, сообщает портал FlightAware.

Отмечается, что лайнер Boeing 787-9 вылетел вечером 18 октября из Нью-Йорка в Сидней.

Прибыв в аэропорт назначения утром 20 октября, самолет преодолел 16 тысяч 309 километров за 19 часов 14 минут.

Во время полета за состоянием пассажиров и членов экипажа наблюдали врачи, поскольку долгое нахождения в салоне самолета может привести к застою лимфы, снижению кровотока в венах и отеку ног.

Прошлый рекорд по продолжительности полета — рейс из Сингапура в Нью-Йорк за 18 часов 50 минут.

6 июля российский путешественник Федор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолете с солнечными батареями. Полет проводился в качестве подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием солнечной энергии. Воздушное судно оборудовано гибкими солнечным, сообщает iz.ru

25

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Президент попал в ДТП
#авария #ДТП #мотоцикл
1
Президент попал в ДТП

17.10.2019 12:30

В мире
США ввели санкции против Турции
США ввели санкции против Турции

15.10.2019 20:06

В мире
В Калифорнии запретят продажу изделий из натурального меха
В Калифорнии запретят продажу изделий из натурального меха

15.10.2019 19:59

В мире
Диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Диетологи раскрыли секрет вечной молодости

15.10.2019 19:41

В мире
Непроданные продукты отправят на переработку в России
1
Непроданные продукты отправят на переработку в России

14.10.2019 08:17

В мире
В США назвали главную цель России в Европе в случае глобальной войны
В США назвали главную цель России в Европе в случае глобальной войны

13.10.2019 12:04

В мире