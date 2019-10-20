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9 минут назад
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самый долгий в истории беспосадочный перелет совершил самолет авиакомпании Qantas Airlines, сообщает портал FlightAware.
Отмечается, что лайнер Boeing 787-9 вылетел вечером 18 октября из Нью-Йорка в Сидней.
Прибыв в аэропорт назначения утром 20 октября, самолет преодолел 16 тысяч 309 километров за 19 часов 14 минут.
Во время полета за состоянием пассажиров и членов экипажа наблюдали врачи, поскольку долгое нахождения в салоне самолета может привести к застою лимфы, снижению кровотока в венах и отеку ног.
Прошлый рекорд по продолжительности полета — рейс из Сингапура в Нью-Йорк за 18 часов 50 минут.
6 июля российский путешественник Федор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолете с солнечными батареями. Полет проводился в качестве подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием солнечной энергии. Воздушное судно оборудовано гибкими солнечным, сообщает iz.ru
Прибыв в аэропорт назначения утром 20 октября, самолет преодолел 16 тысяч 309 километров за 19 часов 14 минут.
Во время полета за состоянием пассажиров и членов экипажа наблюдали врачи, поскольку долгое нахождения в салоне самолета может привести к застою лимфы, снижению кровотока в венах и отеку ног.
Прошлый рекорд по продолжительности полета — рейс из Сингапура в Нью-Йорк за 18 часов 50 минут.
6 июля российский путешественник Федор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолете с солнечными батареями. Полет проводился в качестве подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием солнечной энергии. Воздушное судно оборудовано гибкими солнечным, сообщает iz.ru